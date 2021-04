Un CONDUCTEUR accusé d’avoir fauché et tué un officier du NYPD a admis quand elle a finalement été arrêtée: « J’ai entendu un bruit sourd », disent les rapports.

Jessica Beauvais, 32 ans, a affirmé qu’elle ne savait pas qu’elle avait frappé l’agent des autoroutes Anastasios Tsakos, qui aurait été jeté hors de ses bottes et a atterri à 200 pieds sur la route.

Jessica Beauvais, 32 ans, aurait été ivre lorsqu’elle a tué un policier dans le Queens Crédit: https://www.facebook.com/phoenix.michel.9/videos/2567639476872788/?d=n,

L’impact a cédé dans le capot et le pare-brise de sa Volkswagen marron mais elle ne s’est pas arrêtée Crédit: AP

Anastasios Tsakos, 43 ans, est décédé à l’hôpital peu de temps après Crédit: AP

L’impact a cédé dans le pare-brise de sa Volkswagen marron et a laissé une énorme entaille dans le capot.

Mais elle a dépassé plusieurs sorties de l’autoroute de Long Island jusqu’à ce que les flics la rattrapent et la forcent à s’arrêter, selon des documents judiciaires.

Elle a monté un trottoir, a mis sa voiture en marche arrière et a percuté une voiture de police à deux reprises, selon les procureurs.

Après son arrestation, le podcasteur Beauvais de Long Island peut être entendu dans une vidéo bodycam demandant aux flics: « Qu’est-ce que j’ai fait? »

Et selon les papiers du tribunal, elle a dit aux officiers: « Je ne sais pas pourquoi ils m’ont arrêté. Excès de vitesse, je suppose.

«J’ai entendu un bruit sourd, alors je savais que j’avais frappé quelque chose, mais je n’ai pas vu ce que c’était.

Beauvais a renversé des photos de tequila lors d’un podcast quelques heures avant l’accident Crédit: Facebook / Jessica Beauvais

Elle a sangloté « Je suis désolée » lorsqu’elle a été emmenée du commissariat de police Crédit: ABC

Le père de deux enfants Tsakos, un vétéran de 14 ans de la force, dirigeait la circulation après un autre accident lorsqu’il a été mortellement blessé dans le Queens à 2 heures du matin mardi.

Selon le NY Daily News, les officiers « ont couru pour sauver leur vie » lorsqu’ils ont vu la VW se précipiter vers eux.

Tsakos, 43 ans, aurait été frappé si fort qu’il a été jeté hors de ses bottes de police à hauteur des genoux et a atterri à 200 pieds plus loin sur une bande médiane en herbe.

Quelques heures plus tôt, Beauvais était dans un studio pour enregistrer son podcast radio Face The Reality.

Elle a posté une vidéo de deux heures de l’émission sur sa page Facebook montrant ses coups de feu en train de fumer et de boire.

Pendant l’émission, elle a dénoncé le «système judiciaire» après le verdict de culpabilité du tueur de flic Derek Chauvin, s’est vantée de porter un couteau et a joué l’hymne anti-flic de la NWA, F *** Tha Police.

Et elle a dit que les policiers s’étaient «inscrits pour une mort potentielle comme dans l’armée» et que «cela fait partie du travail» que les gens «pourraient essayer de te tuer».

Beauvais, dont le permis a été suspendu, a admis avoir bu du vin et de la tequila dans la nuit et a déclaré qu’elle fumait régulièrement de l’herbe, selon des documents judiciaires.

Son taux d’alcoolémie était le double de la limite légale deux heures après l’accident.

Elle a présenté des excuses en larmes alors qu’elle était emmenée hors du 107e arrondissement, menottes aux poignets, à sa mise en accusation devant le tribunal.

Alors qu’elle était mise dans une voiture de police, elle a sangloté: « Je suis désolée. Je suis désolée de l’avoir frappé et maintenant il est mort. »

Elle est détenue sans caution pour une série d’accusations fédérales, notamment d’homicide involontaire coupable, de mise en danger imprudente et de fuite des lieux d’un accident mortel.

Hier, des collègues en deuil ont été vus apporter de la nourriture et des fleurs au domicile de la veuve de l’agent Tsakos, Irene, et de leurs enfants âgés de six et trois ans.

L’officier Tsakos a été salué comme un « héros » Crédit: CBS

Il laisse la veuve Irene et deux jeunes enfants Crédit: CBS

Des amis ont été vus arrivant à la maison familiale Crédit: ABC

Les proches se souvenaient de lui comme d’un policier profondément engagé et d’une âme gentille qui était toujours désireuse d’aider les autres.

Frère Teddy Tsakos, 42 ans, a déclaré à Newsday: « Mon frère était un gars formidable. Il aiderait les gens de gauche à droite.

« C’est ce que font la plupart des flics. Vous n’en entendez pas parler aux informations. Vous n’entendez que les mauvaises choses.

« Il avait toute sa vie devant lui. Elle a été écourtée. »

Le voisin Moyra Bletsch a déclaré: « Vous êtes sorti de votre porte pour vous rendre dans votre allée, il a crié » Bonjour. Comment allez-vous? «

« C’était lui. Il était merveilleux. »

L’enseignante Simone Giacalone, qui habite à côté, a décrit la famille comme « les personnes les plus incroyables que vous ayez jamais rencontrées ».

Elle a ajouté: « Le petit grandira sans jamais vraiment connaître son père. C’est juste déchirant. »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié l’officier de « héros » et a ajouté: « Mon cœur va à la famille de l’officier Tsakos. C’est une perte dévastatrice. »

Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré qu’il était « dévastateur de parler à sa veuve » et que « deux jeunes enfants vont grandir sans père ».

Et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que la mort de Tsakos « nous rappelle les risques pris par tous ceux qui servent ».

Beauvais est mis en garde à vue aux petites heures du mardi matin Crédit: ABC

La voiture de Beauvais s’est renversée dans une voiture de police à deux reprises, selon les procureurs Crédit: ABC

Beauvais est détenu sur une série d’accusations fédérales Crédit: ABC