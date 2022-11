La conductrice de camion professionnelle Clarissa Rankin rapporte 144 000 $ par an

Clarissa Rankin défie les stéréotypes. Le résident de Charlotte, en Caroline du Nord, âgé de 36 ans, est un chauffeur de camion professionnel transportant une gamme de marchandises allant des couches aux téléviseurs en passant par les conserves à travers la côte Est. “Les gens ont toujours cette image dans leur esprit d’un chauffeur de camion étant un homme avec un gros vieux ventre, une grosse vieille barbe et portant une salopette”, dit-elle, ajoutant que “j’aime avoir cette expression sur le visage des gens comme, ‘Peut tu conduis vraiment ça ? Et je me dis : ‘Oui, j’ai ce miel.'” Rankin adore son travail et son entreprise de camionnage a rapporté 144 208 $ l’an dernier. Mais y arriver n’a pas été facile. Voici comment elle a construit sa carrière réussie et comment elle change l’opinion des gens sur ce que le camionnage peut vraiment être.

“Je lui ai montré comment je peux manœuvrer ce gros vieux truc”

Rankin, qui est marié et père de deux enfants, est allé à l’école de justice pénale mais n’a pas pu trouver de travail dans le domaine. Au lieu de cela, elle a accepté un emploi d’enseignante suppléante, gagnant 1 900 $ par mois. Ce n’était pas suffisant pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Le mari de Rankin avait lui-même travaillé dans l’industrie du camionnage et l’a encouragée à faire le pivot. Elle a découvert qu’elle adorait conduire un camion immédiatement. Le travail était à l’extérieur, de loin préférable à un travail de bureau qui la garderait à l’intérieur toute la journée. Lors de l’examen pour obtenir son permis de conduire de camion, “je lui ai montré comment je peux manœuvrer ce gros vieux truc”, dit-elle à propos de l’instructeur, “et j’ai obtenu le permis la toute première fois”.

“J’ai été refusé tellement de fois”

Malgré son amour immédiat du travail, il était difficile pour Rankin de trouver du travail. “Je ne suis pas, comme, votre chauffeur de camion de tous les jours”, dit-elle. “Je suis tellement girly. Alors j’ai été refusée tellement de fois.”

Clarissa Rankin avec son camion, Sparkle. Mickey Todiwala | CNBC le faire

Elle a finalement été embauchée après son sixième entretien, mais gagnait moins de 50 000 $ par an et estimait que cela ne suffisait pas non plus. Au lieu de cela, elle a décidé de démarrer sa propre entreprise de camionnage : JC Rankins Transport.

“Avoir son propre camion donne beaucoup de liberté”

L’entreprise de Rankin est maintenant en activité depuis quatre ans. Elle travaille sporadiquement tout au long de la semaine, en fonction de la fréquence à laquelle elle trouve des emplois sur des applications comme Chargements par camion, qui montre les tâches de ramassage et de suppression dans tout le pays que diverses entreprises doivent effectuer. Elle est conduite aussi loin au nord que le Massachusetts et aussi loin au sud que la Floride. “Avoir son propre camion donne beaucoup de liberté”, dit-elle. Il y a cependant des coûts : en 2021, sa location de camion était de 49 200 $. L’entretien était de 2 665 $. Le carburant était de 19 336 $. Mais, en fin de compte, son salaire net était de 73 007 $, bien plus que ce qu’elle gagnait dans d’autres emplois. De plus, Rankin gagne maintenant de l’argent en documentant sa vie de camionneur sur les réseaux sociaux. Elle compte près de 2 millions d’abonnés sur TikTok et a pu gagner 36 000 $ supplémentaires en 2021 grâce aux vidéos promotionnelles et à la publicité.

“J’adore être ce super-héros”

Même si elle a trouvé une carrière qu’elle aime, Rankin rencontre toujours des défis. Les femmes représentent moins de 8 % des conducteurs professionnels, selon les associations américaines de camionnage. Les relais routiers, les stations-service en bordure de route pour les chauffeurs routiers, y compris les restaurants, les stations-service et parfois les douches, ne s’adressent pas aux femmes et ne fournissent pas nécessairement des articles tels que des tampons ou des serviettes. Les conducteurs masculins la critiquent également pour ce qu’elle porte, comme des shorts pendant l’été. Et les gens jugent ses choix de vie.