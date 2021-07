La conductrice de boissons ‘Smirking’ qui a fauché le modèle OnlyFans insiste sur le fait qu’elle est désolée malgré 12 heures après avoir été relâchée

Un conducteur ivre qui a foncé dans un modèle d’OnlyFans a célébré son évasion d’une peine de prison suite à l’accident en faisant un virage de 12 heures.

Finley Taylor, 27 ans, promenait son chien avec son mari lorsqu’une voiture est montée sur le trottoir et l’a percutée, la laissant avec des blessures horribles.

Emily Down s’est évadée de prison et a fait la fête quelques heures après sa condamnation Crédit : Instagram

Finley Taylor s’est retrouvée avec des points de suture à la jambe après l’incident Crédit : Finley Taylor

La « fêtarde » Emily Down était plus de quatre fois supérieure à la limite d’alcool au volant lorsqu’elle conduisait sa Citroën DS3 blanche qui a percuté Finley le 30 mai.

Finley, son mari Eddie et leur roi Charles Cavalier Walter ont été frappés devant des habitants choqués de la somnolence d’Ammanford au Pays de Galles.

Down a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite en état d’ébriété, à un chef de conduite sans permis et à un chef de non-arrêt après un accident.

Des témoins oculaires avaient affirmé qu’elle avait tenté de quitter les lieux de l’accident avant d’être arrêtée par les habitants de la région.

Au tribunal de première instance de Llanelli, Down a reçu une interdiction de conduire de 28 mois, une ordonnance de résolution communautaire de 24 mois et a été condamné à effectuer 250 heures de travail non rémunéré.

Elle a également été condamnée à une amende de 153 £, des frais de 85 £ et une suramende compensatoire de 95 £ à payer dans le mois suivant l’audience du 1er juillet – où elle a déclaré au tribunal qu’elle était « désolée » pour ses actions.

Down a reçu une interdiction de conduire de 24 mois par le tribunal Crédit : Instagram

Finley a été laissé incapable de travailler à cause des blessures d’horreur Crédit : Finley Taylor

Down, 27 ans, a été rejointe par quatre amies pour boire un verre dans son jardin à l’arrière de la maison qu’elle partage avec sa mère à Ammanford, dans le sud-ouest du Pays de Galles.

Les copains ont commencé à se retrouver coincés dans l’alcool quelques heures après la sortie du tribunal de Down jeudi de cette semaine.

La séance de beuverie des femmes a commencé jeudi à 14 heures et l’alcool a continué à couler jusqu’à environ 2 heures du matin le lendemain, selon des voisins dans le cul de sac tranquille.

Les femmes ont avalé des bouteilles de vin, de bière et de spiritueux et ont fait exploser de la musique à haute voix dans son jardin arrière.

Down et ses amis ont pu être entendus « hurler et chanter » tout au long de l’après-midi et du soir jusqu’à ce qu’ils s’effondrent au petit matin.

Un voisin, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré: « Emily ne pouvait pas croire qu’elle s’en était tirée si légèrement au tribunal et voulait célébrer de la seule manière qu’elle connaît maintenant – en organisant une fête bruyante et en buvant des quantités industrielles d’alcool .

Des voisins affirment qu’elle a fait la fête avec des amis quelques heures après avoir quitté la salle d’audience Crédit : Instagram

L’accident l’a laissée incapable de travailler car elle était couverte d’ecchymoses Crédit : Finley Taylor

«Elle est fondamentalement une fêtarde et passe tout son temps libre à boire avec ses potes. Elle n’a aucune responsabilité et ne semble pas vouloir en avoir. Cela l’empêcherait de boire et de faire la fête.

«Elle n’a pas de petit ami, juste un groupe d’amies avec qui elle sort tout le temps.

«Elle avait 13 amis pour une fête toute la journée et toute la nuit pour célébrer son anniversaire en avril de cette année, même si nous étions toujours dans les restrictions de Covid sur les rassemblements sociaux. Elle s’en fiche.

« Tout le monde ici pense qu’elle s’en est complètement tirée en tuant presque cette pauvre femme. Elle aurait dû être traitée beaucoup plus durement pour ce qu’elle a fait.

Aujourd’hui, Down a déclaré qu’elle était désolée d’avoir fauché le mannequin Finley Taylor alors qu’elle dépassait de plus de deux fois la limite légale d’alcool au volant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des remords pour ses actions, Down a répondu : « Absolument, oui. Je suis désolé pour ce qui s’est passé.

Mais elle a dit qu’elle ne s’était pas excusée auprès de Finley pour l’avoir mutilée.

L’ensemble de l’incident horrible a été filmé en vidéosurveillance

Down a dit qu’elle était désolée pour l’accident Crédit : Instagram

« Tout est entre les mains de mon avocat, dit-elle. « On m’a conseillé de ne rien dire à personne. »

Mais Finley est restée furieuse après avoir vu Down « sourire narquois » sur le quai alors qu’elle était condamnée malgré des blessures horribles.

S’adressant au Sun, elle a déclaré: «La seule fois où elle a semblé choquée ou inquiète, c’est lorsque le procureur a déclaré qu’il y avait une forte présence sur les réseaux sociaux à ce sujet. Elle n’était pas du tout en phase avec les condamnations.

« C’est plus que je ne le pensais. Je pense que rien ne me semblera jamais assez quand je pense à l’impact que cela a eu sur moi.

«Elle souriait beaucoup au tribunal et ne semblait pas du tout s’inquiéter de sa peine. Je pense que c’est la chose la plus agaçante.

« Elle m’a regardé et a souri. Elle a souri en disant « coupable » de tous les chefs d’accusation. A part un sourire narquois, ses seules expressions étaient de la frustration et de l’irritation.

Finley affirme que Down lui a « souri » dans la salle d’audience Crédit : Finley Taylor

Finley pense qu’elle a survécu par « pure chance stupide »

« Lorsqu’elle a été condamnée, elle n’a montré aucun choc ni inquiétude et a déclaré qu’elle était heureuse de payer l’amende immédiatement.

« Cela n’a même pas semblé lui faire une brèche. Bien que son avocat de la défense ait dit qu’elle devait encore payer sa voiture financée, pour laquelle elle n’avait jamais eu de permis.

« Lorsque ma déclaration personnelle a été lue, elle n’a montré aucune émotion lorsqu’elle a appris que j’avais supplié les personnes qui m’aidaient cette nuit-là de me laisser mourir, ou simplement de me tuer pour mettre fin à la douleur.

«Il n’y avait aucune émotion lorsqu’elle a entendu qu’à ce moment-là, j’aurais souhaité qu’elle me tue. Pas d’émotion. »

Des images terrifiantes montrent le modèle projeté en l’air par la voiture blanche avant d’atterrir lourdement sur le trottoir.

L’accident de 40 mph en plein jour lui a laissé 15 points de suture à la jambe – et a eu la chance de ne pas l’avoir tuée.

Finley, qui travaille comme mannequin sur le site Web pour adultes Only Fans, n’a pas pu travailler après l’accident.

Elle a ajouté : « Son avocat de la défense a dit qu’elle voulait s’excuser auprès de moi. Aucune excuse n’a été présentée ou tentée. Quand nous avons quitté le tribunal, elle a posé les yeux sur moi et m’a regardé.

« Les condamnations qu’elle a reçues sont meilleures que ce à quoi je m’attendais. Mais cela ne semblait pas avoir d’importance pour elle. Elle se leva et s’éloigna joyeusement, alors que je dois encore utiliser ma canne pour me déplacer.

«Elle m’a brisé cette nuit-là et a à peine fait face à la justice. Je me sens horrifié que quelqu’un puisse me faire ça et ne montrer aucun remords.

« Elle n’a jamais tenté de s’excuser auprès de moi, prétendant seulement qu’elle avait des excuses pour les tribunaux. »