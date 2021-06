La conductrice d’Aiden Leos est LIBÉRÉE ​​après avoir déposé une caution de 100 000 $ après que son petit ami a « tué un garçon de 6 ans lors d’une attaque de rage au volant »

L’UN des suspects de la mort par balle d’Aiden Leos a été libéré sous caution après que son petit ami aurait tiré sur le garçon de 6 ans lors d’une attaque de rage au volant.

Wynne Lee, 23 ans, a été accusée de complicité après les faits après que son petit ami, Marcus Eriz, aurait tiré sur l’enfant alors qu’ils roulaient sur une autoroute à Orange, en Californie, en mai.

Wynne Lee a été libérée sous caution après que son petit ami aurait tiré sur l’enfant Crédit : Reuters

Marcus Eriz risque 40 ans de prison Crédit : Reuters

Aidan Leos a été abattu alors qu’il circulait dans la voiture de sa mère sur l’autoroute Crédit : GoFundMe

Lee a récemment vu sa caution réduite de 500 000 $ à 100 000 $ et a été libérée samedi, selon les dossiers de la police.

En acceptant de réduire la caution, le juge de la Cour supérieure du comté d’Orange, Larry Yellin, a ordonné à Lee d’accepter la surveillance GPS. Elle ne sera pas non plus autorisée à conduire ou à quitter l’État, et elle ne pourra pas contacter son petit ami, Eriz.

Eriz, 24 ans, a été accusé de meurtre et d’avoir tiré sur un véhicule occupé et reste en prison sans caution.

Lee et Eriz ont plaidé non coupables des charges retenues contre eux.

Le couple a été arrêté devant leur appartement à Costa Mesa le 6 juin.

Lee et Eriz ont plaidé non coupables Crédit : AP

Les réseaux sociaux d’Eriz regorgent de photos d’armes à feu Crédit : Instagram/Marcus Eriz

Leos, 6 ans, se rendait à la maternelle lorsqu’il a été abattu Crédit : Gofundme

Les procureurs allèguent que la mère de Leos conduisait sur l’autoroute le 21 mai lorsqu’elle a été coupée par une voiture conduite par Lee et Eriz.

Elle a fait un doigt d’honneur à la voiture, puis a entendu les coups de feu et son fils a été frappé peu de temps après, selon USA Today.

Les procureurs ont déclaré qu’Eriz avait déclaré à la police qu’il avait saisi une arme chargée et avait tiré sur la voiture après que la mère du garçon les eut renversés.

Le garçon a été tragiquement tué alors qu’il se rendait à la maternelle.

Eriz aurait caché la voiture dans le garage de son parent après la fusillade, se serait rasé la barbe et aurait commencé à tirer ses cheveux en arrière. Les procureurs ont qualifié le suspect de « danger extrême ».

En acceptant de réduire la caution de Lee, le juge Yellin a déclaré que le fait qu’elle ait continué à conduire après que son petit ami ait tiré sur une voiture était « absolument préoccupant ».

« Autoriser cette arme et cette personne dans sa voiture et commettre ce qui semble être un autre crime … c’est inquiétant quand je considère le danger pour le public et la victime. »

Quelques jours après la fusillade mortelle, Eriz aurait brandi une arme sur un autre conducteur sur l’autoroute avant d’être arrêté.

Eriz risque jusqu’à 40 ans de prison à vie s’il est reconnu coupable de meurtre et d’avoir tiré sur un véhicule occupé.

Lee pourrait faire face à quatre ans derrière les barreaux pour un chef d’accusation de complicité après le fait et d’avoir une arme à feu dissimulée dans un véhicule.