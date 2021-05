La deuxième vague de pandémie de coronavirus en Inde affecterait davantage ses jeunes que la population âgée. Mardi, l’ICMR a déclaré que cela pourrait être dû au fait qu’ils auraient pu commencer à sortir et aussi à certaines variantes de SARs-COV-2 répandues dans le pays. Cependant, d’autres rapports suggèrent que la jeune génération prend également le temps de ressentir l’infection dans son corps, ce qui permet au virus de se propager plus rapidement. Des cas similaires sont également signalés à travers différentes générations où les patients covidés montrent une baisse des niveaux d’oxygène alors qu’ils agissent « normalement ». Les médecins disent que cette condition est une «hypoxie heureuse».

Les scientifiques ont trouvé une explication possible à la raison pour laquelle certains patients atteints de COVID-19 présentent des niveaux d’oxygène extrêmement bas, voire potentiellement mortels, connus sous le nom d’hypoxie heureuse, mais aucun signe de difficulté à respirer. Une étude publiée dans The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine en 2020 a déclaré que la nouvelle compréhension de la maladie, également connue sous le nom d’hypoxémie silencieuse, pourrait empêcher une intubation et une ventilation inutiles chez les patients au cours de la deuxième vague actuelle et attendue de coronavirus.

Parler à L’Inde aujourd’hui, Le Dr Rajkamal Choudhry, professeur agrégé au département de médecine du Jawaharlal Nehru Medical College, à Bhagalpur, dans le Bihar, a déclaré que chez certains patients atteints de covid-19 souffrant d’hypoxie heureuse, les niveaux d’oxygène ont chuté de 20 à 30%. Il a estimé que 30% des patients indiens atteints de covid-19 qui doivent être hospitalisés souffrent d’hypoxie heureuse, qui pourrait s’avérer fatale.

Les médecins traitant des patients atteints de covid-19 à Delhi-NCR ont signalé des cas plus élevés d’hypoxie heureuse chez les jeunes, ce qui peut être la raison de plus de décès chez la jeune génération.

«La plupart des patients de la jeune génération ne réalisent même pas que leur niveau d’oxygène est bas et ils poursuivent leurs activités normales sans aucune intervention. Soudain, le niveau d’oxygène baisse « , a déclaré le Dr Satyendra Nath Mehra, directeur médical de l’hôpital Masina à La menthe.

En plus d’avoir les symptômes de la covid-19, si une personne a une hypoxie heureuse, elle peut ressentir un « changement de la couleur des lèvres du ton naturel au bleu, une décoloration de la peau en un ton rouge ou violet ou une transpiration abondante même lorsqu’elle ne fait pas de travail physique pénible. un symptôme d’hypoxie heureuse », déclare le L’Inde aujourd’hui rapport.

Les experts suggèrent donc la surveillance constante du niveau de saturation en oxygène avec un oxymètre pour éviter la gravité de l’hypoxie heureuse.

Cependant, selon un professeur de la Loyola University Chicago Stritch School of Medicine aux États-Unis, alors qu’un oxymètre de pouls est remarquablement précis lorsque les lectures d’oxygène sont élevées, il exagère nettement la gravité des faibles niveaux d’oxygène lorsque les lectures sont faibles. Il a noté qu’un autre facteur est la façon dont le cerveau réagit aux faibles niveaux d’oxygène. Il a noté qu’un autre facteur est la façon dont le cerveau réagit aux faibles niveaux d’oxygène.

