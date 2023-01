La condamnation pour meurtre d’un homme du Minnesota annulée suite au décès de sa femme

Un homme du Minnesota qui a purgé près de 25 ans en relation avec la mort de sa femme est sorti de prison vendredi après que les autorités ont annulé ses condamnations pour meurtre et lui ont permis de plaider coupable d’homicide involontaire, citant un problème avec le témoignage d’un médecin dont les déclarations dans d’autres cas ont font également l’objet d’un examen minutieux.

Thomas Rhodes, qui a maintenant 63 ans, a été reconnu coupable en 1998 de meurtre au premier et au deuxième degré dans la mort de sa femme de 36 ans, Jane Rhodes, qui est tombée par-dessus bord et s’est noyée lors d’une promenade nocturne en bateau avec son mari. sur le lac Green à Spicer en 1996.

La condamnation pour meurtre reposait sur le témoignage du Dr Michael McGee, qui a déclaré que Rhodes avait attrapé sa femme par le cou, l’avait jetée par-dessus bord et l’avait renversée plusieurs fois, a déclaré vendredi le bureau du procureur général dans un communiqué. Rhodes a déclaré aux enquêteurs que sa femme était tombée du bateau et avait disparu alors qu’il la cherchait frénétiquement dans l’obscurité.

L’Unité de révision des condamnations du Bureau du procureur général a examiné l’affaire. Dans le cadre de cette enquête, un médecin légiste a découvert que la mort de Jane Rhodes n’était pas incompatible avec une chute accidentelle, a indiqué le bureau.

“Avec l’avantage d’un examen approfondi de toutes les preuves et circonstances, le CRU a conclu que les preuves médicales utilisées dans la condamnation de M. Rhodes étaient erronées”, indique le communiqué.

“J’ai hâte d’embrasser mes fils Eric et Jason, d’être un bon grand-père pour mes six merveilleux petits-enfants et d’avoir le temps de créer de nouveaux souvenirs avec ma famille et mes amis”, a déclaré Rhodes au Mankato Free Press vendredi.

Les messages laissés samedi aux numéros de téléphone indiqués pour Michael McGee n’ont pas été immédiatement renvoyés. Les efforts pour le joindre via les médias sociaux n’ont pas été couronnés de succès dans l’immédiat.

Le rapport de l’État n’a pas exonéré Rhodes: le bureau du procureur général a déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer une condamnation pour homicide involontaire coupable au deuxième degré, affirmant que la négligence avait entraîné la mort de sa femme. Cependant, Rhodes a passé près de 25 ans en prison, soit plus du double de la peine maximale autorisée pour la condamnation pour homicide involontaire.

Rhodes a conduit un petit bateau instable tard dans la nuit à toute vitesse, sachant que sa femme ne savait pas nager, selon le communiqué. Elle ne portait pas de gilet de sauvetage et aucun gilet de sauvetage n’était disponible. De plus, le bateau n’avait pas de lampes de poche ni de moyen rapide d’appeler à l’aide.

Vendredi, un juge du comté de Kandiyohi a annulé les condamnations pour meurtre de Rhodes. Le département des services correctionnels du Minnesota a déclaré que le juge avait alors accepté un plaidoyer d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Rhodes a été condamné à quatre ans de prison et a obtenu un crédit pour le temps purgé, ce qui a conduit à sa libération, a déclaré le département des services correctionnels.

Rhodes est la première personne libérée au Minnesota depuis la création de l’unité de révision des condamnations en 2021. L’unité examine les affaires judiciaires des personnes qui prétendent être innocentes.

“Il rayonnait tout le temps”, a déclaré Hayley Drozdowski-Poxleitner, porte-parole du Great North Innocence Project, à propos de Rhodes. “Cela a mis longtemps, très longtemps à venir.”

Le Great North Innocence Project, qui a travaillé avec le bureau du procureur général, a déclaré dans un communiqué de presse que neuf médecins légistes ont examiné le cas et ont découvert que les blessures de Jane Rhodes étaient très probablement causées par un coup à la tête, peut-être en tombant du bateau ou d’un coup accidentel par le bateau alors que Rhodes cherchait l’eau.

Aucun des médecins légistes n’aurait qualifié sa mort de meurtre, a déclaré l’organisation.

Le témoignage de McGee a été remis en question dans plusieurs cas ces dernières années. En 2021, un juge fédéral a annulé la condamnation à mort d’un homme reconnu coupable d’enlèvement lors du meurtre en 2003 de l’étudiant du Dakota du Nord, Dru Sjodin, en partie à cause du témoignage de McGee. Ce juge a déclaré que de nouvelles preuves montraient que McGee, l’ancien médecin légiste du comté de Ramsey, “devinait” à la barre des témoins. Alfonso Rodriguez Jr. devrait être condamné à nouveau et les procureurs ont déclaré qu’ils requerraient toujours la peine de mort.

