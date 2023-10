La condamnation pour meurtre du sujet en série Adnan Syed a été annulée. Il se bat toujours pour que ça continue ainsi

En 1999, Hae Min Lee, 18 ans, a disparu de son lycée sans laisser de trace.

Son corps a été retrouvé dans une tombe peu profonde un mois plus tard, les soupçons se tournant rapidement vers son petit ami Adnan Syed.

Syed, alors âgé de 17 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Lee en 2000, même si l’affaire dure depuis plus de deux décennies avec de multiples rebondissements.

Après avoir attiré l’attention du monde entier après avoir été relaté dans le podcast à succès Serial de 2014, par la journaliste Sarah Koenig, des doutes ont grandi autour de la culpabilité de Syed pour avoir commis le crime.

Puis, en septembre dernier, après près de 23 ans derrière les barreaux, sa condamnation a été annulée et il a été libéré de prison en homme libre.

Mais cela n’a été que de courte durée puisqu’en mars dernier, une cour d’appel a annulé cette décision, estimant que les droits de la famille de Lee avaient été violés.

Aujourd’hui, Syed est de retour au tribunal et se bat une fois de plus pour sa liberté.

Voici tout ce que nous savons sur l’affaire.

Reconnu coupable de meurtre

Le 13 janvier 1999, Hae Min Lee – élève du lycée Woodlawn à Baltimore, Maryland – a disparu sans laisser de trace. En février de cette année-là, son corps a été retrouvé enterré dans une tombe anonyme à proximité du parc Leakin. Elle avait été étranglée.

Syed, son petit ami de l’époque, a été arrêté et accusé de son meurtre.

En 2000, il a été reconnu coupable de meurtre, vol qualifié, enlèvement et séquestration et condamné à la prison à vie.

La condamnation reposait en grande partie sur le témoignage de l’ami de Syed, Jay Wilds, qui affirmait que Syed avait avoué avoir tué Lee et avait demandé son aide pour creuser un trou pour enterrer son corps dans le parc.

M. Wilds a déclaré qu’il l’avait accepté parce que Syed avait menacé de dire à la police qu’il dirigeait une opération antidrogue, ce qui, craignait-il, lui valoir une lourde peine de prison.

Hae Min Lee (série)

Les enregistrements des téléphones portables ont également été utilisés lors du procès pour situer Syed sur les lieux du crime.

En série

Quatorze ans plus tard, un podcast de la journaliste Sarah Koening – intitulé En série – a été libéré. La série multi-épisodes a attiré l’attention du monde entier et a soulevé des doutes sur la condamnation de Syed.

Suite à son succès, en février 2015, un tribunal du Maryland a accepté d’entendre un appel de la condamnation de Syed et celui-ci a obtenu une nouvelle audience, permettant à sa défense de présenter davantage de preuves dans l’affaire.

L’année suivante, Syed a obtenu un nouveau procès après que ses avocats ont soutenu que son avocat initial, décédé plus tard, avait fait preuve d’une grave négligence.

La défense a également présenté un nouveau témoignage du témoin Asia McClane (qui figurait dans En série) qui a déclaré avoir vu Syed dans la bibliothèque publique au moment où il a été accusé du meurtre de Lee.

La demande de libération sous caution de Syed a été rejetée et il a été ordonné de continuer à être détenu derrière les barreaux.

Se battre pour la liberté

Au cours des années suivantes, le cas de Syed a connu de nombreux rebondissements.

En 2018, la décision de lui accorder un nouveau procès et d’annuler sa condamnation a été confirmée. Syed a également refusé un accord de plaidoyer, car cela l’obligerait à plaider coupable du meurtre de Lee.

Un an plus tard, le plus haut tribunal du Maryland a annulé la décision du tribunal inférieur, refusant à Syed un nouveau procès et rétablissant sa condamnation. En novembre 2019, la Cour suprême des États-Unis a également rejeté une demande d’audition de l’affaire.

Sarah Koenig pose avec son prix lors de la 74e cérémonie annuelle des Peabody Awards, le 31 mai 2015 à New York (Jemal Countess/Getty Images pour les Peabody Awards)

En mars 2022, l’équipe de défense de Syed et les procureurs de l’État ont déposé une demande conjointe pour que de nouveaux tests ADN tactiles sur les vêtements de Lee – qui n’étaient pas disponibles lors du procès initial – soient effectués.

Le 14 septembre 2022, la procureure de l’État de la ville de Baltimore, Marilyn Mosby, a demandé à un juge d’annuler la condamnation de Syed et de le libérer de prison.

Mme Mosby a déclaré que « l’État n’a plus confiance dans l’intégrité de la condamnation » en raison de doutes sur la validité des enregistrements téléphoniques utilisés lors de son procès initial ainsi que de nouvelles informations sur l’implication possible de deux suspects anonymes.

Cinq jours plus tard – le 19 septembre 2022 – la juge du circuit municipal de Baltimore, Melissa Phinn, a annulé la condamnation de Syed et a ordonné qu’il soit soumis à un nouveau procès, affirmant que c’était « dans l’intérêt de la justice ».

Syed est sorti de prison, libéré en détention à domicile après plus de 23 ans derrière les barreaux.

Condamnation rétablie

Mais l’affaire n’est toujours pas terminée.

En mars 2023, une cour d’appel a rétabli sa condamnation pour meurtre, jugeant qu’un tribunal inférieur avait violé les droits de la famille de Lee.

Le tribunal a fait valoir que Young Lee, le frère de Lee, n’avait pas été suffisamment informé pour assister à l’audience critique de l’affaire.

Adnan Syed quitte le tribunal en septembre 2022 après l’annulation de sa condamnation (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Le tribunal du Maryland a ordonné la reprise de l’audience au cours de laquelle la condamnation de Syed a été annulée et a noté que sa décision « aboutit au rétablissement des condamnations et de la peine initiales ».

Que se passe-t-il maintenant ?

Jeudi – 5 octobre 2023 – l’affaire a été de nouveau portée devant le public alors que la Cour suprême du Maryland a entamé un réexamen de l’audience de septembre.

Les questions abordées comprenaient non seulement la question de savoir si la condamnation pour meurtre de Syed en 2000 devait être rétablie, mais également la mesure dans laquelle les victimes de crimes du Maryland ont le droit de participer aux audiences sur l’opportunité d’annuler une condamnation.

Le panel de sept juges rendra sa décision dans les mois à venir, la liberté de Syed – et la justice pour la famille de Lee – étant toujours en jeu.

Jeudi, Syed a déclaré qu’il attendait avec impatience la décision du tribunal.

« Nous croyons fermement qu’il faut essayer de trouver justice pour Hae et sa famille », a-t-il déclaré aux journalistes au palais de justice, entouré de membres de sa famille.

« Et nous espérons également pouvoir obtenir justice pour nous aussi. »