L’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, s’est joint à d’autres pour condamner les violences qui ont eu lieu au Capitole américain – mais ses commentaires tombent dans l’oreille d’un sourd, car peu de temps avant la violation, il a appelé à un «procès par combat».

«La violence au Capitole était honteuse», Giuliani a tweeté jeudi.

L’ancien maire de New York et actuel avocat de Trump a comparé les actions à la «Émeutes et pillages» qui ont eu lieu lors des rassemblements Black Lives Matter cet été, « Qui n’a pas été assez condamné par la gauche. »

«Cette violence est condamnée dans les termes les plus forts», il ajouta. «Notre mouvement valorise le respect de la loi, de l’ordre et de la police.»

La violence au Capitole était honteuse. C’était aussi criminel que les émeutes et les pillages de cet été qui n’ont pas été suffisamment condamnés par la gauche. Cette violence est condamnée dans les termes les plus forts. Notre mouvement valorise le respect de la loi et de l’ordre et de la police. – Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) 7 janvier 2021

Dans un tweet de suivi qui a été giflé avec un « contesté » avertissement par Twitter, a déclaré Giuliani, «Notre cause est d’obtenir un vote honnête et de mettre fin à la fraude électorale avant qu’elle ne devienne une tactique permanente du Parti démocrate habilité et protégé par les médias.»

«La violence est rejetée», a-t-il poursuivi, ajoutant plus tard qu’il pensait qu’il aurait pu y avoir une implication radicale d’Antifa dans l’émeute de mercredi.

Notre cause est d’obtenir un vote honnête et de mettre fin à la fraude électorale avant qu’elle ne devienne une tactique permanente du Parti démocrate habilité et protégé par les médias. La violence est rejetée, condamnée et contre-productive. L’implication d’antifa n’est pas une excuse. Cela contredit nos valeurs. – Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) 7 janvier 2021

Les mots de Giuliani n’ont fait qu’alimenter la colère, cependant, alors que des experts libéraux le désignaient comme faisant partie de l’inspiration derrière les scènes chaotiques.

S’exprimant environ une heure avant la première violation du Capitole américain, Giuliani s’est entretenu avec une foule de milliers de partisans de Trump lors du rassemblement Save America, où le président a également pris la parole et a suggéré «Procès par combat» quand il s’agit de la bataille du président pour prouver la fraude électorale.

«Vos paroles l’ont inspiré» Éditeur de Daily Beast Molly Jong-Fast tweeté à Giualiani après ses condamnations.

Rudy Giuliani condamne la violence d’hier. Pourtant, le rallye a commencé avec lui appelant à "procès par combat." Il est vraiment délirant. Ce sera sa défense lors de son procès pénal. – Un citoyen inquiet (@ThePubliusUSA) 7 janvier 2021

Vous l’avez fait. Vous ne pouvez pas être au-dessus. https://t.co/LVjY7Pnhep – Citoyens pour l’éthique (@CREWcrew) 7 janvier 2021

D’autres sont allés jusqu’à appeler à l’arrestation ou à une enquête sur Giuliani, y compris l’animateur de MSNBC Joe Scarborough, qui s’est lancé dans une tirade blasphématoire sur la violation du Capitole américain lors de son émission de jeudi.

Rudy devrait aussi être arrêté. https://t.co/GVol2gqtxt – Claude Taylor (@TrueFactsStated) 7 janvier 2021

Commencez ici: Rames et heures de preuves vidéo et audio Donald Trump

Donald Trump Jr

Ivanka Trump

Rudy Giuliani https://t.co/gGE5QeBUAL – Matthew Modine (@MatthewModine) 7 janvier 2021

Bien que Giuliani «Procès par combat» Le commentaire a déclenché des alarmes auprès des critiques avant même le début des émeutes, son discours complet ne semblait pas faire directement référence à la violence, mais plutôt à la mise en jeu des réputations.

«Si nous nous trompons, nous serons ridicules. Mais si nous avons raison, beaucoup d’entre eux iront en prison ». Giuliani a dit à la foule en parlant de fraude électorale. «Alors, essayons par combat. Je suis prêt à miser ma réputation. Le président est prêt à miser sa réputation sur le fait que nous allons y trouver de la criminalité.

Rudy Giuliani dit "Je suis prêt à miser ma réputation »sur le fait qu’il y a fraude électorale: «Faisons un procès par combat.» pic.twitter.com/Bhbx6fnPcq – Le recomptage (@therecount) 6 janvier 2021

