La condamnation ne sera pas une condamnation à mort financière pour l’organisation Trump

La Trump Corporation et la ‌Trump Payroll Corp. ne sont pas non plus au cœur de l’entreprise lucrative de M. Trump. Ils remplissent en grande partie des fonctions de back-office, employant et rémunérant des cadres supérieurs, de sorte qu’ils ne détiennent aucun prêt, permis d’alcool‌ ou autres privilèges qui pourraient leur échapper à la suite de la condamnation.‌ ‌

Cela ne veut pas dire que l’atteinte à la réputation de la condamnation n’infligera pas de dommages. Cela pourrait effrayer les prêteurs et partenaires commerciaux potentiels, ou leur permettre d’imposer des conditions plus strictes à M. Trump. Et le bilan d’être un criminel pourrait rendre plus difficile la fidélisation des employés et, éventuellement, l’expansion de l’entreprise.

Pourtant, la Trump Organization battait en retraite bien avant sa condamnation.

Au milieu de la présidence polarisante de Trump, il a mis de côté ses projets de nouvelles marques hôtelières et a perdu certains de ses hôtels emblématiques. En l’espace d’un an, le nom Trump a été retiré des hôtels de Panama, de Toronto et du Lower Manhattan. Et plutôt que de s’attaquer à de nouveaux projets, la société a choisi de s’occuper des propriétés qu’elle détient depuis des années, notamment des immeubles de bureaux et d’appartements à New York, une poignée d’hôtels et 16 terrains de golf qu’elle possède ou gère.

La famille Trump – qui avait déjà adopté plusieurs restrictions éthiques auto-imposées, y compris un moratoire sur les nouveaux accords étrangers – a imputé une grande partie du retranchement aux vagues de contrôle politique et juridique qui suivaient le président de l’homme d’affaires.

Et c’était avant même que le bureau du procureur du district de Manhattan ne commence à examiner M. Trump en 2018, ou que le bureau du procureur général de New York ne commence sa propre enquête sur ses pratiques commerciales l’année suivante.

Le procureur général, Letitia James, a frappé en premier. En septembre, elle a poursuivi la société, avec M. Trump, l’accusant de surévaluer ses actifs de milliards de dollars. Son procès demande à un juge d’évincer les Trump de diriger leur entreprise familiale; déjà, un contrôleur indépendant a été choisi pour s’assurer que la société ne transfère aucun de ses actifs hors de l’État.

Et avec la société désormais condamnée, tout plan de croissance semble être en évolution.

Au milieu du procès, la Trump Organization a annoncé un nouvel accord avec une société immobilière saoudienne pour concéder sous son nom un complexe immobilier et de golf qui sera construit à Oman. Mais l’accord semblait être un accord ponctuel, plutôt qu’un signe que M. Trump était soudainement de retour en mode de négociation.