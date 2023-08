La condamnation des Proud Boys lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole est annulée en raison de l’urgence (DOJ)

Les audiences de détermination de la peine d’Enrique Tarrio et d’un autre leader des Proud Boys dans l’affaire de complot séditieux du 6 janvier ont été annulées mercredi en raison d’une urgence non précisée, a déclaré le ministère de la Justice.

« En raison de l’urgence, la Cour ne procédera pas aujourd’hui aux condamnations dans les affaires Proud Boy », a déclaré le bureau du procureur américain à Washington, DC, moins d’une heure avant la décision de Tarrio, l’ancien leader du groupe d’extrême droite. être condamné.

« Lorsque nous aurons plus d’informations, nous les partagerons », a indiqué le bureau.

Une porte-parole du bureau a adressé les demandes de commentaires supplémentaires de CNBC au tribunal de district américain de DC, qui n’a pas immédiatement fourni de réponse.

Un porte-parole du US Marshals Service a déclaré à NBC News que la condamnation avait été annulée parce que le juge président Timothy Kelly était malade aujourd’hui.

Tarrio, 39 ans, devait être condamné mercredi matin après sa condamnation pour avoir contribué à l’organisation d’un complot séditieux visant à perturber la certification de l’élection présidentielle de 2020, le 6 janvier 2021.

Le ministère de la Justice demande 33 ans de prison pour Tarrio, soit près de deux fois plus de temps derrière les barreaux que la peine la plus longue jamais imposée lors des vastes poursuites engagées contre plus de 1 100 accusés liés à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Tarrio et quatre autres accusés dans cette affaire ont joué un « rôle central » dans « le déclenchement des événements illégaux de cette journée », a déclaré le procureur général Merrick Garland après avoir été reconnus coupables dans l’affaire. Peut.

Avant son annulation brutale, l’audience de détermination de la peine de Tarrio était fixée à 10 heures HE devant le tribunal fédéral de Washington DC.

Ethan Nordean, qui dirigeait la section de Seattle des Proud Boys, devait être condamné mercredi après-midi. Trois autres accusés – Joseph Biggs, Zachary Rehl et Dominic Pezzola – ont des audiences de détermination de la peine prévues plus tard dans la semaine.

Le DOJ demande 27 ans de prison pour Nordean ; 33 ans pour Biggs ; 30 ans pour Rehl ; et 20 ans pour Pezzola. Les cinq accusés ont été reconnus coupables d’entrave à une procédure officielle, de complot visant à entraver le Congrès et les autorités fédérales, de troubles civils et de destruction de biens gouvernementaux. Pezzola n’a pas été reconnu coupable de complot séditieux.

Les accusés ont comparu mardi devant le tribunal en combinaison orange pour une longue audience au cours de laquelle ont été diffusées les déclarations des victimes de l’émeute du 6 janvier, lorsqu’une foule violente a franchi les lignes de police et a pris d’assaut le Capitole américain.

La foule, stimulée par les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles sa défaite face au président Joe Biden était le résultat d’une fraude électorale généralisée, a forcé les législateurs à fuir leurs chambres, interrompant temporairement le transfert pacifique du pouvoir.

Un sixième accusé dans l’affaire Proud Boys, Charles Donohoe, a plaidé coupable en avril 2022 pour des accusations de complot et d’agression contre des agents.

Le fondateur d’Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été condamné en mai à une peine de 18 ans de prison, la plus longue peine qu’un accusé du 6 janvier ait jamais reçue jusqu’à présent. Rhodes a également été reconnu coupable de complot séditieux.

C’est une nouvelle en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.