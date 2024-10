La condamnation des frères Menendez recommandée par LA DA

EXCLUSIF: Le procureur du comté de Los Angles, George Gascón, a déclaré cette semaine qu’il prendrait une décision sur le sort juridique des frères Menendez, longtemps incarcérés, et il la rend publique aujourd’hui.

Le DA en campagne pour la réélection annoncera son soutien à la condamnation d’Erik et Lyle Menendez pour le meurtre par balle de leurs parents en 1989, a appris Deadline. Un jour avant la date prévue, le bureau du procureur vient de révéler que Gascón donnera une conférence de presse jeudi « concernant l’éventuelle nouvelle condamnation d’Erik et Lyle Menendez ».

Après avoir récemment fait une tournée médiatique pour évaluer les nouvelles preuves des abus sexuels répétés que les frères auraient subis de la part de leur père, le directeur musical Jose Menendez, Gascón devrait demander qu’Erik, 55 ans, et Lyle, 56 ans, sortent de prison en les prochains mois, me disent des sources. Cependant, Gascón pourrait encore s’écarter de ce projet dans les prochaines heures en raison de fortes divisions au sein de son bureau, ont mis en garde des personnes proches des événements contre le procureur inconstant.

Condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle lors de leur deuxième procès en 1996, le cas des frères et sœurs devra désormais être soumis à un juge pour devenir officiel. Une audience du 26 novembre sur cette affaire est prévue depuis quelques semaines.

Gascón lui-même a déclaré que « l’attention du public sur cette affaire » avec le succès très regardé du hit Netflix de Ryan Murphy Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez et une série de documentaires sur les frères sur Peacock l’année dernière et plus récemment sur Netflix ont mis à nouveau en lumière le cas des frères. En baisse à deux chiffres par rapport à l’ancien procureur général adjoint des États-Unis, Nathan Hochman, dans sa candidature à un second mandat, le polarisant Gascón a attiré une large attention dans les médias locaux, nationaux et internationaux pour son dernier intérêt pour cette question très médiatisée.

Cette dernière vague d’attention sur l’affaire a commencé avec un étrange communiqué du 3 octobre dans lequel Gascón a déclaré qu’il examinerait les documents dont son bureau dispose depuis plus d’un an et qui deviennent plus précis sur les abus sexuels que l’aîné Menendez aurait subis. fils, ainsi qu’au moins un membre du boys band Menudo il y a des décennies. Cela a été suivi d’une rencontre avec ABC News pour leurs débuts sur Hulu le 17 octobre. IMPACT x Nightline : Menendez Brothers : monstres ou victimes ? où le procureur a déclaré qu’il pensait que les frères méritaient « d’être en prison jusqu’à leur mort ».

Le 16 octobre, une conférence de presse très suivie par les membres de la famille Menendez devant le centre de justice pénale Clara Shortridge Foltz du DTLA – le bâtiment même où se sont déroulés les procès des deux frères – a plaidé pour la libération des frères et sœurs. Soutenus par les avocats Bryan Freedman, Mark Geragos et Cliff Gardner, près d’une vingtaine de membres de la famille se sont ensuite rendus au bureau du procureur pour une réunion avec les responsables.

Après avoir discuté avec Personnes magazine, Gascón a déclaré à l’émission CNN de Jake Tapper le 22 octobre qu’il prévoyait de prendre une « décision d’ici la fin de cette semaine ». À l’époque, Le chef l’hôte a offert au DA une place de retour le 25 octobre pour discuter de cette décision – on dirait que Gascón a sauté sur son propre fusil.