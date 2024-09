La condamnation de Trump pour le silence des électeurs est reportée après les élections de novembre

NEW YORK — La condamnation de Donald Trump pour sa condamnation pénale à Manhattan sera reportée jusqu’après le jour du scrutin, a décidé un juge vendredi, offrant à l’ancien président une victoire importante qui laissera les électeurs dans l’ignorance quant à sa possible sanction, y compris une éventuelle peine de prison, alors qu’ils se rendront aux urnes.

Le prononcé de la peine, initialement prévu pour le 18 septembre, est désormais fixé au 26 novembre.

« La Cour est une institution juste, impartiale et apolitique », a déclaré le juge Juan Merchan, qui a supervisé le procès et qui est responsable de la condamnation de Trump. a écrit dans une lettre aux avocats dans l’affaire« L’ajournement de la décision sur la requête et la détermination de la peine, si cela est nécessaire, devrait dissiper toute suggestion selon laquelle le tribunal aurait rendu une décision ou imposé une peine soit pour donner un avantage, soit pour créer un désavantage pour un parti politique et/ou un candidat à un poste quelconque. »

À la mi-août, Trump a demandé à Merchan de reporter la condamnation du candidat républicain à la présidence. condamnation pour falsification de documents commerciaux pour dissimuler un paiement d’argent à une star du porno. Les avocats de Trump ont fait valoir qu’il devrait avoir le temps d’évaluer les options pour un appel en réponse à la décision à venir du juge sur La condamnation de Trump doit-elle être annulée ? à la lumière de la décision de la Cour suprême Décision du 1er juillet sur l’immunité présidentielle.

Les avocats de Trump ont également souligné que sa condamnation devait avoir lieu après le début du vote anticipé, suggérant que le moment pourrait interférer avec le processus électoral.

En réponse, les procureurs travaillant pour le procureur de district Alvin Bragg ont déclaré qu’ils le feraient s’en remettre à la discrétion de Merchanreconnaissant que la question de l’immunité pourrait compliquer le processus.

Trump a tenté à plusieurs reprises de retarder divers éléments du procès, y compris le procès lui-même, et dans certains cas, il a réussi. La condamnation était initialement prévue pour juillet, mais Merchan je l’ai poussé jusqu’en septembre afin d’évaluer la décision d’immunité.

La décision de Merchan de repousser à nouveau la condamnation, cette fois après l’élection de novembre, élimine la seule chance pour un juge d’imposer une sanction à Trump, y compris une éventuelle peine de prison, pour une condamnation pénale avant le jour du scrutin. Bien que Trump soit accusé dans quatre affaires pénales distinctes, seule l’affaire du pot-de-vin a été jugée. Les trois autres affaires, qui ont été enlisées dans des retards, pourraient ne jamais être jugées du tout – et si elles le sont, ce ne sera pas avant bien après l’élection.

Une fois que Merchan aura prononcé sa peine, Trump n’aura peut-être pas à la purger avant que les procédures d’appel ne soient épuisées, ce qui prendrait au moins plusieurs mois. Et s’il est élu président en novembre, sa peine sera presque certainement suspendue pendant son mandat.