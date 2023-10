La condamnation de Michael Stone pour le double meurtre de Lin et Megan Russell sera réexaminée après les « aveux » de Levi Bellfield

LES condamnations de Michael Stone pour le meurtre de Lin Russell et de sa fille Megan doivent être réexaminées après que le tueur en série Levi Bellfield aurait avoué les crimes.

Stone purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de Mme Russell, 45 ans, et de sa fille de six ans, retrouvées matraquées à mort à Chillenden, dans le Kent, en juillet 1996.

Dr Lin Russell et sa fille Megan Crédit : Rex

Les condamnations de Michael Stone pour le meurtre de Lin Russell et de sa fille Megan doivent être réexaminées Crédit : Reuters

Bellfield s’était vanté d’avoir inventé de faux aveux sur le meurtre de Lin et Megan Russell. Crédit : PA

L’autre fille de Mme Russell, Josie, alors âgée de neuf ans, a été grièvement blessée à la tête lors de l’attaque et la chienne de la famille, Lucy, a été tuée.

L’année dernière, Bellfield, qui purge deux peines de prison à perpétuité, a revendiqué la responsabilité des meurtres avant de se rétracter par la suite.

En avril, les avocats de Stone ont affirmé que Bellfield avait écrit et signé de nouveaux aveux sur le meurtre.

Bellfield a été condamné à perpétuité pour le meurtre de Marsha McDonnell, 19 ans, en 2003, le meurtre d’Amélie Delagrange, 22 ans, et la tentative d’assassinat de Kate Sheedy, 18 ans, en 2004.

Il purgeait déjà sa peine lorsqu’il a été jugé pour le meurtre de l’écolière Milly, qui avait été enlevée dans la rue en rentrant de l’école à Walton-on-Thames, dans le Surrey, en mars 2002.

Bellfield a été reconnu coupable de l’enlèvement et du meurtre de Milly à la suite d’un procès à Old Bailey en 2011.

Mark McDonald, l’avocat de longue date de Stone, a déclaré au Guardian : « Michael Stone est en prison depuis 26 ans pour un crime qu’il n’a pas commis.

« Je suis vraiment heureux que le CCRC ait reconsidéré sa décision et décidé de réexaminer cette affaire.

« Il est essentiel que cette révision soit entreprise de toute urgence et que la condamnation de Stone soit renvoyée devant la Cour d’appel.

« La décision quant à la crédibilité de Bellfield doit être prise par la Cour d’appel et non par la CCRC. »

La CCRC a déclaré dans un communiqué : « Les condamnations pour meurtre de Michael Stone seront réexaminées par la Commission de révision des affaires pénales (CCRC) à la suite d’une demande de ses représentants.

« En 2001, M. Stone a été condamné à la prison à vie par la Crown Court de Nottingham pour les meurtres du Dr Lin Russell et de sa fille Megan, âgée de six ans, et pour la tentative de meurtre de Josie, la fille de neuf ans du Dr Russell, en 1996.

« Les examens précédents du CCRC n’ont trouvé aucune preuve ou argument crédible qui soulève une possibilité réelle d’annulation des condamnations, ces conclusions ne sont pas affectées par le nouvel examen. »

Bellfield s’était vanté d’avoir fait de faux aveux sur le meurtre de Lin et Megan Russell pour « de l’argent et du plaisir ».

Il a écrit à la police de Kent pour admettre qu’il avait menti pour obtenir un paiement de 5 000 £ à un parent.

Une source a déclaré au Sun : « Bellfield a écrit que les choses qu’il a dites dans ses aveux n’étaient pas vraies. »

La source a affirmé que Bellfield avait fait cette réclamation pour « s’amuser » et pour réclamer des « dépenses ».

La police de Kent a vérifié le paiement, qui, selon Bellfield, avait été effectué au nom d’une personne connue de Michael Stone, 63 ans, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres dans la même prison que Bellfield.

Il est également entendu que la fausse version de Bellfield ne correspondait pas à ce que la survivante Josie Russell avait déclaré à la police.

Bellfield, 55 ans, avait fait deux aveux à propos de l’attaque des Russell dans le Kent en 1996.

Il a rétracté le premier mais a ensuite fait des aveux détaillés.

L’ancien inspecteur en chef du Met Colin Sutton a déclaré au Sun : « Mon point de vue est que Bellfield sait qu’il est en prison pour toujours, qu’il a d’une manière ou d’une autre rejoint Stone et a proposé de mentir en son nom contre paiement.

Michael Stone crie alors qu’il quitte la Cour d’appel en janvier 2005 Crédit : Getty