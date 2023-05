La condamnation de l’attaquant du métro de Toronto révèle un passé troublé

Le jeune homme de 23 ans qui a lacéré un parfait inconnu au cou à la gare St. George de Toronto l’année dernière a été condamné à 18 mois de prison, dans une décision qui met en lumière l’histoire troublée du jeune homme.

Dans une décision publiée ce mois-ci, le juge Brock Jones a qualifié les actions de Donta Easterbrook d ‘«attaque aléatoire non provoquée contre un citoyen innocent» et a décrit la dépendance à la méthamphétamine en cristaux et les problèmes de santé mentale d’Easterbrook qui n’avaient pas été traités avec succès.

« M. L’agression d’Easterbrook contre M. Greco était dangereuse, violente et complètement injustifiée. Cela montrait un mépris total pour sa vie et sa sécurité. Cela aurait pu entraîner des blessures graves », a écrit le juge.

« Ses actions ont laissé chaque membre innocent du public se demander s’il serait en sécurité la prochaine fois qu’il choisirait d’entrer dans une station de métro. »

Une nuit d’avril 2022, vers 23h20, Mario Greco, 30 ans, terminait un rendez-vous avec une femme lorsqu’ils ont été approchés par un homme à la station, a rappelé Greco dans une interview avec CTV News Toronto.

« Il avait l’air dérangé, hochant la tête de haut en bas », a déclaré Greco. L’homme a commencé à parler à son compagnon, et Greco l’a engagé à être «gentil» – puis a soudainement senti ce qu’il pensait être une piqûre d’abeille sur son cou. Il l’a touché et a senti du sang et s’est rendu compte qu’il avait été attaqué.

« Je pensais que j’allais mourir. J’étais terrifié », a déclaré Greco. Les photos partagées par Greco montraient les conséquences immédiates : la blessure d’un pouce de long nécessitait trois points de suture et aurait pu être bien pire si elle avait touché une artère.

Une image de la blessure par arme blanche de Mario Greco après l’attaque. (Fourni)

« J’étais tellement heureux de ma chance. La principale chose à laquelle je pensais, c’est que j’ai tellement de chance, Dieu merci, je suis toujours là », a déclaré Greco.

L’attaque est survenue au milieu d’une vague d’incidents très médiatisés qui ont fait douter certains passagers de la sécurité du transport en commun. La décision de Jones explique une partie de l’histoire derrière l’attaque aléatoire.

Easterbrook a eu une enfance abusive, n’a pas terminé ses études secondaires et a commencé à consommer de la drogue à un jeune âge, a écrit Jones. Dans un hôpital psychiatrique, on lui a diagnostiqué un SSPT, de l’anxiété et de la dépression, mais il n’a pris ses médicaments que pendant le sevrage du crystal meth.

« M. Le père d’Easterbrook a fait de nombreuses tentatives pour l’emmener à des rendez-vous pour régler ses problèmes de santé mentale. Il ne participerait pas ou ne donnerait pas suite », a écrit le juge.

Lors d’une visite d’un agent de probation, « il a montré des signes de détresse mentale. Il semblait s’engager dans une conversation avec des personnes qui n’étaient pas présentes.

En 2018, Easterbrook a été reconnu coupable d’avoir braqué une arme à feu, d’avoir agressé et proféré une menace, et des années plus tard, en 2022, a été reconnu coupable d’avoir agressé un agent de la paix.

Easterbrook a plaidé coupable de voies de fait. Il a été condamné en 2022 mais la décision a été rendue publique récemment.

Il croit toujours qu’il connaissait Greco et s’en est pris parce qu’il croyait que Greco « l’avait dénoncé » – même si rien de tout cela n’est vrai, a écrit Jones.

La famille d’Easterbrook a dit au juge qu’elle en avait « assez » d’essayer de s’occuper de lui, a écrit Jones.

«Ses antécédents de non-conformité aux options de traitement pour la santé mentale ou la toxicomanie sont très troublants. Son intention déclarée de continuer à consommer de la drogue à sa sortie de prison augmente considérablement le risque qu’il récidive considérablement », a déclaré Jones. La peine d’Easterbrook comprendra une ordonnance de probation supplémentaire de trois ans.

Un graphique de la décision du juge Brock Jones. (CTV Nouvelles Toronto)

Après un tollé au sujet de la sécurité des transports en commun, la police de Toronto a renforcé sa présence à bord du TTC. Leurs déploiements en heures supplémentaires ont pris fin le 13 mars – bien que des responsables aient déclaré qu’il y avait toujours des patrouilles régulières.

Shelagh Pizey-Allen du groupe de défense TTCriders a déclaré que la décision est une preuve supplémentaire que la sécurité sur le TTC a moins à voir avec le système de transport en commun lui-même.

« Ce qui se passe, c’est que les systèmes en dehors de la TTC ne parviennent pas à prendre soin des gens », a-t-elle déclaré, appelant le personnel à engager les gens dans les gares et à obtenir l’aide dont ils ont besoin.

Greco a toujours une cicatrice sur son cou de l’attaque. Il a dit qu’il n’était pas sûr que plus de policiers en transit aideraient – ​​étant donné que l’attaque semblait sortir de nulle part.

Mais il a dit qu’entendre l’histoire d’Easterbrook le pousse à se concentrer sur les causes profondes de la violence et à empêcher les autres d’être victimes.

« Nous ne pouvons pas diriger notre colère et notre haine contre l’agresseur. Nous devons nous demander pourquoi notre système permet aux gens de se retrouver dans ces situations qui mènent à ces attaques ? » il a dit.

Greco a déclaré qu’il envisageait de contacter directement Easterbrook. Il a dit qu’il ressentait beaucoup pour les personnes qui ont été tuées lors d’attaques contre les transports en commun, notamment Gabriel Magalhaes, 16 ans, décédé récemment sur le quai de la gare de Keele, dans l’ouest de la ville.

« Ma famille a été dévastée. Je ne peux qu’imaginer ce qu’ils traversent. J’aimerais qu’ils aient autant de chance que moi », a-t-il déclaré.