La condamnation de l’assaut israélien contre Rafah ralentit, mais ne s’arrête pas

Mais dans une perspective plus large, a déclaré Gabi Siboni, colonel de réserve et membre de l’Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité, de tendance conservatrice, le principal problème est que l’armée ne s’occupe que du démantèlement du système militaire du Hamas et non du système civil. Le contrôle du Hamas sur la sphère civile sera sa rampe de lancement pour reconstruire son armée, a-t-il déclaré.

Selon lui, il n’y a pas d’alternative à une période intérimaire de régime militaire israélien à Gaza qui pourrait durer plusieurs années.

M. Hayman a déclaré que même si l’effort militaire visant à prendre la ville de Rafah à ce rythme pourrait durer encore deux à trois semaines, le processus de démantèlement des structures du Hamas pourrait prendre beaucoup plus de temps. « Le choix est de retirer ou d’approfondir votre contrôle et d’essayer de maintenir le Hamas dans la clandestinité », a-t-il déclaré. « On pourrait y rester des années. »

Mais aujourd’hui, affirme M. Hayman, le terminal de Rafah pourrait servir de modèle ou de test pour gouverner Gaza. Israël, a-t-il suggéré, pourrait négocier avec l’Égypte, les États-Unis et ses partenaires régionaux un accord par lequel l’Autorité palestinienne prendrait au moins symboliquement la souveraineté sur le côté du passage à Gaza. Elle pourrait alors inviter les Émirats arabes unis, par exemple, à contribuer à la création d’un contrôle aux frontières plus efficace et plus rapide pour les personnes et les marchandises, avec l’aide et la technologie américaines.

Une architecture internationale coopérative comme celle-là, a-t-il dit, « pourrait être un test pour l’ensemble de Gaza, qui pourrait être élargie au fil du temps, pour répondre à la question du lendemain ». Mais il s’est arrêté, puis a ri. « Ce ne sont que mes rêves », a-t-il déclaré. « Rien ne se passe pour le moment. »

M. Netanyahu et ses alliés de la coalition d’extrême droite ont fermement rejeté l’implication de l’Autorité palestinienne à Gaza, a-t-il noté, et ont jusqu’à présent rejeté la possibilité d’une solution régionale à la guerre. « C’est une grave erreur », a déclaré M. Hayman.

Raja Abdulrahim rapports contribués.