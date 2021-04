La réponse globale peut sembler contre-intuitive. À certains égards, la vie difficile de Floyd et sa mort sous le genou d’un policier blanc reflètent clairement les divisions raciales américaines et les tactiques policières agressives.

Les propres paroles de Floyd l’année dernière sont devenues un puissant cri de ralliement mondial. «Je ne peux pas respirer», a déclaré à plusieurs reprises le joueur de 46 ans au cours des 9 minutes et 29 secondes que Chauvin avait le genou sur le cou et le dos de Floyd, invoquant les mêmes demandes faites par Eric Garner à New York et de nombreux autres Noirs. les hommes décédés en garde à vue.