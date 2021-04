Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré mercredi que «justice avait été rendue» après qu’un jury a déclaré l’ex-officier de police de Minneapolis Derek Chauvin coupable des trois chefs d’accusation, y compris le meurtre au deuxième degré, pour le meurtre de George Floyd.

«Justice a été rendue, c’est le début d’un long chemin pour résoudre certains de ces problèmes», a déclaré Dimon au début d’un événement JPMorgan pour les clients avec le chef de la gestion de patrimoine Kristin Lemkau.

«Nous n’avons pas résolu ce problème d’inégalité raciale depuis des centaines d’années, et en fait, dans quelques décennies, il a régressé», a déclaré Dimon. «Nous pouvons reconnaître, à mon avis, que l’Amérique est une lumière brillante sur une colline, c’est un pays incroyable», mais qu’il y a des défauts qui doivent être corrigés, a-t-il déclaré.

Dimon a souligné l’engagement de 30 milliards de dollars de JPMorgan pour aider à combler l’écart de richesse raciale aux États-Unis, y compris 8 milliards de dollars en prêts hypothécaires aux ménages noirs et latinos. La division de gestion de patrimoine de la société a récemment annoncé qu’elle embaucherait 300 conseillers noirs ou latinos supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Au cours de la discussion de grande envergure, Dimon a réitéré son point de vue optimiste sur l’économie et les marchés, mais il a reconnu que les marchés avaient intégré un scénario de «boucles d’or», et si l’inflation dépassait les attentes ou si la Réserve fédérale agit plus agressivement pour freiner le soutien, un une correction pourrait se produire.

Autre risque: il y a «toujours une chance que nous ayons un autre virus violent et mortel» contre lequel les vaccins actuels ne fonctionnent pas. Dans ce scénario, « tous les paris sont ouverts ».

Plus tôt ce mois-ci, Dimon a déclaré qu’un boom économique américain alimenté par des dépenses déficitaires et des vaccins efficaces pourrait « facilement se dérouler en 2023 », et que la vigueur de l’économie pourrait justifier des valorisations élevées sur le marché boursier.

JPMorgan s’efforce de générer davantage de revenus grâce à la gestion des actifs et a enregistré des volumes de transactions au détail et des inscriptions de comptes records via son application Chase au premier trimestre, selon une porte-parole de la banque.

La semaine dernière, JPMorgan a dépassé les attentes de profit du premier trimestre grâce à de solides résultats commerciaux et à la libération de 5,2 milliards de dollars qu’il avait précédemment mis de côté pour les pertes sur prêts.