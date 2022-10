La condamnation à perpétuité du tireur de Parkland pourrait apporter des changements à la loi

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Il n’y a pas si longtemps, le tireur d’école de Floride, Nikolas Cruz, envisageait une condamnation à mort quasi certaine pour le meurtre de 17 personnes à Parkland, même si son jury ne pouvait pas s’entendre à l’unanimité sur son sort. .

Jusqu’en 2016, la loi de Floride autorisait les juges du procès à imposer une peine de mort si la majorité des jurés étaient d’accord. Avec un vote de 9 contre 3 jeudi en faveur de l’exécution de Cruz, la juge de circuit Elizabeth Scherer l’aurait probablement envoyé dans le couloir de la mort pour le massacre de 2018 à Marjory Stoneman Douglas High.

Maintenant, cependant, un vote inférieur à 12 contre 0 signifie une peine automatique à perpétuité sans libération conditionnelle – une norme que les familles Stoneman Douglas et le chef des procureurs de l’État veulent changer. Cela placerait à nouveau la Floride dans une minorité distincte parmi les 27 États qui appliquent encore la peine de mort où presque tous exigent l’unanimité des jurés.

Ed Brodsky, président de la Florida Prosecuting Attorneys Association, estime que l’Assemblée législative envisagera l’année prochaine de modifier la loi qu’elle a adoptée après que deux décisions de justice ont rejeté l’ancienne loi.

“Quand il y a une majorité écrasante et un sentiment sur ce que devrait être la peine ultime, une voix minoritaire devrait-elle être en mesure de dominer et de détourner la justice?” a déclaré Brodsky, le procureur élu du comté de Sarasota et de ses voisins.

Le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse vendredi a critiqué la phrase, mais n’a pas précisé quels changements il soutiendrait.

“Nous devons faire des réformes pour mieux servir les victimes de crimes et les familles des victimes de crimes et ne pas toujours nous plier en quatre pour faire tout ce dont nous avons besoin pour les auteurs de crimes”, a déclaré DeSantis.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an du meurtre de 14 étudiants de Stoneman Douglas et de trois membres du personnel le 14 février 2018. Cela a laissé au jury de sept hommes et cinq femmes le soin de décider uniquement s’il serait condamné. à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle.

Le procès de trois mois comprenait d’horribles vidéos d’accusation, des photos et des témoignages sur les meurtres de Cruz. Cela a été suivi par un témoignage de la défense sur la forte consommation d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse qui, selon des témoins, a créé une personne atteinte de lésions cérébrales qui a commencé à afficher un comportement erratique, bizarre et violent à l’âge de 2 ans.

Après sept heures de délibérations, les jurés ont annoncé jeudi qu’ils étaient d’accord à l’unanimité sur l’argument de l’accusation pour les facteurs aggravants tels que les décès multiples et la planification de Cruz, mais pas sur la question de savoir si ceux-ci l’emportaient sur les circonstances atténuantes. Scherer imposera la peine d’emprisonnement à perpétuité à Cruz le 1er novembre.

“Si ce n’était pas le cas de peine de mort le plus parfait, alors pourquoi avons-nous la peine de mort du tout?” a déclaré Linda Beigel Schulman, la mère de l’enseignant tué Scott Beigel.

Mais certains avocats de la défense et experts de la peine capitale ont déclaré qu’il n’était pas surprenant que les jurés ne soient pas d’accord à l’unanimité. Seules 18 condamnations à mort ont été prononcées dans tout le pays l’année dernière, dont deux en Floride.

Le dernier sondage Gallup a montré que 54 % des Américains étaient favorables à la peine de mort, contre 80 % au milieu des années 1990. Et bien que les jurés de Cruz aient tous dit qu’ils pouvaient voter pour la peine de mort s’ils étaient choisis, ils n’ont pas dit qu’ils la soutenaient.

« À première vue, vous vous dites : ‘Mon Dieu, comment ne pouvez-vous pas voter pour la peine de mort ?’ », a déclaré Richard Escobar, avocat de la défense de Tampa et ancien procureur. Il a jugé des affaires capitales dans les deux rôles. “Mais vous devez réfléchir et vous dire : ‘Si cette personne était vraiment malade mentalement, vous ne devriez pas imposer la peine de mort parce qu’elle a contracté cette maladie mentale sans que ce soit de sa faute.'”

Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, a déclaré que l’affaire Cruz avait beaucoup en commun avec la fusillade de 2012 dans un cinéma d’Aurora, dans le Colorado, où 12 personnes sont mortes. Dans cette affaire, 11 jurés ont voté pour la mort tandis qu’un était en désaccord sur la base de témoignages sur la maladie mentale du tireur. Cela signifiait une condamnation à perpétuité.

« Il ne s’agit pas de savoir si le meurtre justifie la peine de mort. (Cruz) est clairement le type d’affaire dans laquelle un jury pourrait raisonnablement imposer la peine de mort », a déclaré Dunham. “La question est ‘L’accusé mérite-t-il la peine de mort ?'”

La loi de Floride autorisant un vote majoritaire du jury était en place depuis des décennies avant d’être annulée, mais c’était une valeur aberrante. Presque tous les États condamnés à mort ont exigé l’unanimité tout au long de ces années ou l’ont adoptée. L’Alabama autorise une condamnation à mort après un vote de 10 contre 2. Le Missouri et l’Indiana permettent au juge de décider si les jurés conviennent à l’unanimité que les circonstances aggravantes existent mais ne peuvent s’entendre sur une peine.

Puis en 2016, par un vote de 8 contre 1, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la loi de Floride, affirmant que le juge avait trop de poids dans la décision.

La législature a adopté un projet de loi exigeant une recommandation du jury 10-2, mais la Cour suprême de l’État l’a annulé. En 2017, la loi a été modifiée pour exiger un jury unanime.

Trois ans plus tard, cependant, DeSantis, un républicain, a remplacé trois juges de Floride à la retraite par des juristes plus conservateurs et le tribunal d’État a annulé la décision antérieure. Il a déclaré qu’une recommandation de décès n’avait plus besoin d’être unanime, mais les législateurs au cours de trois sessions annuelles n’ont pas modifié la loi à l’unanimité. DeSantis ne les a jamais poussés.

David S. Weinstein, un avocat de la défense pénale de Miami et ancien procureur, ne pense pas non plus que DeSantis et la législature apporteront des modifications à l’unanimité l’année prochaine – cela risquerait que la Cour suprême des États-Unis annule à nouveau la loi de l’État.

“Ce navire a navigué”, a-t-il dit.

Mais la condamnation de Cruz rendra-t-elle les procureurs de Floride moins susceptibles de demander la peine de mort ?

Craig Trocino, professeur de droit à l’Université de Miami qui s’occupait auparavant des appels concernant la peine de mort, ne le pense pas.

“Cela pourrait même renforcer leur détermination”, a-t-il déclaré.

Pourtant, a-t-il dit, il est difficile de faire des prédictions générales sur l’impact que des cas marginaux comme Cruz auront. Aucun tireur de masse américain qui a tué autant ou plus que Cruz n’a jamais été jugé – neuf ont été tués par eux-mêmes ou par la police lors de leur attaque ou immédiatement après. Un 10e attend son procès au Texas.

Du côté de Cruz, il est rare que les avocats aient autant de documentation à l’appui de leurs circonstances atténuantes. Le bureau du défenseur public de Broward avait également des avocats de meilleure qualité à affecter au cas de Cruz et plus d’argent pour les enquêtes que leurs homologues des petites juridictions, a-t-il déclaré.

Dans ces comtés, “l’atténuation serait un témoin et ce serait maman disant:” Il a toujours été un enfant troublé “”, a déclaré Trocino.

Gresko a rapporté de Washington, DC Farrington a rapporté de Tallahassee, Floride. Le journaliste AP Anthony Izaguirre à Tallahassee a contribué à ce rapport.

Terry Spencer, Jessica Gresko et Brendan Farrington, Associated Press