La concurrence se durcit pour Virginia, Virginia Tech et Liberty

Lors de leur ouverture de saison lundi soir, les équipes de basket-ball de Virginia, Virginia Tech et Liberty ont gagné par un total de 135 points.

Les choses s’annoncent plus serrées vendredi lorsque les trois participeront à la Triple programme de la série Hall of Fame à Charlotte.

“J’ai hâte de voir contre quoi nous pouvons affronter et contre quoi nous travaillons bien”, a déclaré l’ailier de première année en chemise rouge d’UVa, Leon Bond III.

UVaqui a battu Tarleton State 80-50 lundi, affrontera la Floride à 19 heures au Spectrum Center. Virginie Techvainqueur 100-55 contre Coppin State lors de son premier match, affronte la Caroline du Sud à 21h30. L’événement commence par Liberté contre Charlotte à 16h30. Les Flames ont secoué Mid-Atlantic Christian, un programme non-NCAA, 103-43 lundi.

Le trio auquel les écoles de Virginie sont confrontées vendredi a tous remporté son premier match cette semaine.

“Une bonne soirée pour notre équipe”, a déclaré l’entraîneur technique Mike Young après la victoire de 45 points lundi. “Mais ça devient un peu plus délicat ici vendredi.”

La Floride et la Virginie n’ont pas joué depuis le tournoi NCAA 2017, lorsque les Gators ont battu UVa 65-39 lors d’un match de deuxième tour à Orlando. Cette équipe, entraînée par Mike White et dirigée par Devin Robinson, originaire de Chesterfield, a atteint l’Elite Eight.

L’équipe de cette année, qui en est à sa deuxième saison sous la direction de l’entraîneur Todd Golden, est choisie huitième dans la SEC et a commencé les choses avec une victoire de 20 points sur Loyola Maryland, un match qui a vu Riley Kugel, un choix de la deuxième équipe de pré-saison toutes conférences, marquer 23 points.

Golden a refait la liste autour de Kugel cette intersaison, ajoutant neuf transferts et un étudiant de première année. Trois de ces transferts ont débuté le premier match des Gators.

Lors de la victoire de l’UVa contre Tarleton State, six joueurs ont fait leurs débuts en Virginie.

“Ces nouveaux gars sont incroyables”, a déclaré Bond III. «Ils sont arrivés et c’est comme s’ils étaient ici depuis un moment, à la façon dont ils jouent au cerceau et tout le monde joue dur. Cela rend les choses beaucoup plus faciles.

Le basket-ball de Virginie ouvre la saison avec une victoire contre Tarleton State

Virginia Tech n’a pas affronté les Gamecocks, autrefois ennemis de la ligue dans les conférences Metro et Southern, depuis 1997, lorsque la Caroline du Sud a remporté un match avec un point, également à Charlotte.

La Caroline du Sud, qui en est à sa deuxième année sous la direction de l’entraîneur Lamont Paris, devrait terminer dernière de la SEC.

Pour Paris, il s’agira de son sixième face-à-face avec l’entraîneur des Hokies Mike Young. Les deux se sont entraînés cinq fois alors que Paris était à Chattanooga et que Young dirigeait Wofford. Young avait une fiche de 5-0 dans ces matchs.

Lors de l’éclatement de Coppin par les Hokies, le centre Lynn Kidd a réalisé un match exceptionnel en marquant 14 points et en récupérant 11 rebonds et le transfert de Caroline du Nord Tyler Nickel, originaire d’Harrisonburg, a montré qu’il pouvait être un joueur d’impact, marquant 12 points et récupérant sept rebonds.

Ce duo complétant une zone arrière dirigée par Hunter Cattoor et Sean Pedulla pourrait rendre Tech redoutable, surtout s’il peut défendre comme il l’a fait lundi, lorsqu’il a maintenu Coppin à 37,3% du sol et forcé 19 revirements.

“Faisons-le contre la Caroline du Sud vendredi”, a déclaré Young. “Faisons-le nuit après nuit.”

Liberty, entraîné par l’ancien assistant de Virginie Ritchie McKay, affronte Charlotte vendredi en début de match de la série Hall of Fame. Ce sera la toute première rencontre entre les équipes.

Les Flames, qui ont remporté plus de 20 matchs au cours de chacune des sept dernières saisons, sont les favoris de la pré-saison de la Conference USA. Ils sont dirigés par l’attaquant Kyle Rode et le garde Joseph Venzant, tous deux titulaires de plusieurs années, et le gardien de transfert de Bowling Green, Kaden Metheny.

Charlotte en est à sa première saison sous la direction de l’entraîneur Aaron Fearne. Fearne a été nommé entraîneur par intérim du programme cet été lorsque son ancien entraîneur, Ron Sanchez, a quitté son poste pour retourner à UVa en tant qu’assistant.

Mark Berman du Roanoke Times a contribué à ce rapport.