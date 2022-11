La concurrence entre la Chine et l’Occident “conduira à des affrontements” et le Royaume-Uni “s’endort sous la menace depuis des décennies”, selon un député conservateur | Actualité politique

Les avancées militaires de la Chine pourraient “éventuellement conduire à un affrontement” et le Royaume-Uni est “endormi” à la menace qu’il représente depuis 30 ans, a averti un député conservateur influent.

Tobias Ellwood, le président du comité restreint de la défense, a déclaré que Pékin “profite d’un Occident timide” et du discours de Rishi Sunak déclarer la fin de l’âge d’or des relations était “la première déclaration de politique étrangère solide sur la Chine depuis de très nombreuses années”.

“Cette idée que si nous faisons simplement plus de commerce avec la Chine, ils vont s’ouvrir à la réforme politique, cela ne va clairement pas se produire”, a-t-il déclaré à Sky News.

“La Chine, sous le président Xi, poursuit une vision concurrente avec l’Occident qui, je pense, pourrait conduire le monde à se scinder en deux sphères d’influence. Il profite de l’Occident timide qui ne veut pas jusqu’à présent appeler la Chine.”

M. Ellwood a qualifié l’influence autoritaire croissante de la Chine “d’énormes à travers le monde” et a déclaré qu’il était important d’appeler un “État policier et de défendre réellement nos droits, nos valeurs, l’état de droit international”.

Il a ensuite qualifié la Chine de “dragon endormi”, affirmant qu’en plus de stocker des armes nucléaires, elle étendait son armée, ses forces aériennes et sa marine, ce qu’il a qualifié de “colossal”.

“Ce n’est pas seulement la mer de Chine méridionale qu’ils dominent, ils commencent à déplacer leurs actifs et à établir des bases dans le monde entier”, a-t-il déclaré.

“Comme je l’ai dit, cela est en fait en concurrence avec le mode de vie occidental, et cela finira par conduire à un affrontement. Et nous avons dormi pendant les deux ou trois dernières décennies.”

Dans un discours prononcé lundi, le Premier ministre Rishi Sunak a qualifié la Chine de “défi systémique à nos valeurs et intérêts” alors qu’il signalait un durcissement des relations diplomatiques avec le régime.

Il est venu au milieu d’un répression des manifestations contre les fermetures de COVID dans de nombreuses villes chinoises, alors que les gens descendaient dans la rue lors du plus grand spectacle de désobéissance civile depuis des décennies.

Cependant, M. Sunak s’est abstenu de qualifier la Chine de “menace” – comme il l’a fait auparavant – et a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales.

Mais les tensions pourraient encore s’aggraver alors que les députés du comité restreint des affaires étrangères visiter Taiwan cette semaine.

Pékin considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire.

Le Royaume-Uni “doit se préparer à une attaque contre Taïwan”

Lorsque Visite de la présidente américaine Nancy Pelosi Taïwan en août, cela a incité le président Xi Jinping à lancer une série de mesures militaires et diplomatiques, notamment la rupture des pourparlers sur le changement climatique avec Washington pendant plusieurs mois.

Cependant, M. Ellwood – qui s’exprimait depuis Taipei – a déclaré qu’il était important de se préparer à une éventuelle invasion de Taïwan par une Chine “plus agressive, plus affirmée”.

“Le président Xi a clairement indiqué qu’il (la Chine) utiliserait les forces nécessaires pour prendre cette île et je pense qu’il y a des leçons à tirer de l’Ukraine”, a déclaré M. Ellwood.

“La Chine devient maintenant plus agressive, plus affirmée, et si le président Xi tient sa promesse, l’impact serait énorme.

“Il est donc si important de comprendre ce qui se passe ici et de se préparer à ce qui pourrait arriver par-dessus la colline.”