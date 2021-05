La concurrence américano-chinoise ne doit pas se terminer par un conflit, selon un expert

Les relations entre les États-Unis et la Chine peuvent se concentrer sur la concurrence, mais il est possible pour l’administration Biden de gérer cette dynamique de manière positive, selon un expert d’un groupe de réflexion.

Scott Kennedy, conseiller principal et président d’administration des affaires et de l’économie chinoises au Center for Strategic and International Studies, s’est dit quelque peu optimiste quant à la nouvelle approche stratégique des États-Unis envers Pékin.

« Il y a des risques partout où vous regardez. C’est certainement le cas et nous devons nous y préparer. Je dirais que j’ai un certain optimisme à ce sujet », a déclaré vendredi à CNBC « Squawk Box Asia ».

« Dans l’ensemble, les Chinois ont rattrapé leur retard mais pas dépassé. Les États-Unis ont juste besoin de se consolider. Et dans une certaine mesure, cela va être une concurrence importante. Je pense que cette concurrence peut être gérée de manière constructive sans nécessairement entraîner conflit », a noté Kennedy.