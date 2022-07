La concoction de couleur bonbon crée le chaos des médias sociaux

Un influenceur de TikTok est devenu viral pour avoir vendu une “sauce rose” de condiment curieusement colorée et explosive avec des informations nutritionnelles apparemment uniquement basées sur les vibrations. Il y a beaucoup à déballer ici, alors commençons.

La sauce rose a été créée par le chef Pii

Chef.Pii, un “chef privé” autoproclamé est récemment passé d’entrepreneur en herbe à personnage principal des médias sociaux en quelques jours seulement.

Malheureusement, cette jeune sœur de Miami attire l’attention pour toutes les mauvaises raisons.

La sauce rose de Pii devient virale

En juin, Chef.Pii a commencé à promouvoir un mystérieux condiment de couleur bonbon du nom de “Pink Sauce”. Sa grille TikTok est pleine d’elle versant la sauce mystérieuse sur de nombreux aliments comme le poulet frit, les frites et même les tacos. Plusieurs “réactions en direct” ont été publiées par des personnes sans méfiance essayant la sauce en temps réel. Les réactions sont mitigées, car certains ont du mal à décrire le goût de la sauce, certains semblent manifestement déçus et d’autres sourient poliment et hochent la tête en disant «c’est bon».

Avec plus de 50 600 abonnés actuellement, Pii a créé un buzz autour de la sauce en refusant de dire à quoi elle ressemble.

Les gens ont commencé à acheter des pré-commandes de sauce à 20 $ par pure curiosité et ont cru sur parole de Chef.Pii.

Alors que la date de lancement officielle se rapprochait, elle a révélé ses bouteilles super mignonnes de type mayo suqeezable avec une police rappelant étrangement les articles PINK de Victoria’s Secret.

Le chef a ensuite partagé que les 50 premières expéditions étaient emballées et «prêtes à être expédiées». La raison pour laquelle ils ont été emballés comme des sandwichs de métro non réfrigérés reste incertaine, mais nous nous écartons.

C’est cependant là que les choses ont commencé à devenir préoccupantes. L’expédition “non conventionnelle” a incité les abonnés à poser des questions sur la réfrigération et la surchauffe.

Un utilisateur de TikTok en particulier a écrit :

“Hé, je livre pour usps et nous mettons un peu les colis dans la boîte aux lettres ou les coffres-forts, ces choses vont probablement surchauffer et cailler ou exploser ou tout simplement mal tourner en attendant d’être récupérées dans les boîtes. soyez juste prudent et faites peut-être un emballage à température contrôlée.

Cela s’est avéré être une préoccupation valable puisque le condiment chaotique contient du lait mais ne mentionne aucun agent de conservation qui garantirait que la sauce reste fraîche en voyageant de la Floride natale du chef Pii vers leurs destinations prévues.

Les paquets de sauce rose explosent sur la scène… littéralement

La sauce suspecte a été expédiée et deux semaines plus tard, les critiques ont commencé à affluer. Comme vous pouvez l’imaginer, elles n’étaient pas jolies. Des vidéos sous le “hashtag” #PinkSauce ont commencé à circuler et certaines étaient bien plus dégoûtantes qu’on aurait pu l’imaginer. Des chefs, des restaurateurs et des experts en sécurité alimentaire du monde entier ont commencé à réagir aux vidéos virales de paquets qui fuyaient et aux rapports de sacs en plastique nauséabonds apparaissant sur les porches des acheteurs.

Le paquet était plein de sauce rose et de drapeaux rouges. Le plus grand drapeau rouge que les gens ont immédiatement remarqué était que la taille de la portion par conteneur était de 444. 444 portions par bouteille mais chaque portion est de 14,1 g ou 1,1 cuillères à soupe.

La taille de la portion était si éloignée de la base que l’hypothèse générale est que Pii était en train de faire du freestyle et de le gifler sur la bouteille. Un TikToker a même montré que son étiquette était même placée avec GLITTER GLUE.

Plusieurs personnes ont également souligné un autre énorme drapeau rouge; le mot vinaigre est mal orthographié dans la liste des ingrédients. La sauce rose de Pii a à la place “VINGER” indiqué sur l’emballage.

Qu’y a-t-il dans la sauce rose ?

Pii a depuis détaillé les ingrédients de la sauce rose et elle contiendrait du fruit du dragon, de l’huile de graines de tournesol, du miel, du piment et de l’ail. C’est peut-être le «vinger» qui fait exploser les emballages, mais les experts en sécurité alimentaire de TikTok ont ​​suggéré que cela pourrait être les produits laitiers non réfrigérés dans la bouteille tandis que d’autres suggèrent que cela pourrait être le miel. Ce manque de transparence entourant les ingrédients est pour le moins préoccupant.

L’une des critiques les plus populaires montre une femme gantée révélant une bouteille de sauce rose très gonflée qui exprime un sifflement très fort lorsqu’elle est ouverte. Avons-nous mentionné que la sauce semble être d’une nuance de rose différente dans chaque vidéo ?

Problèmes de condiment de sauce rose Roll In & Chef Pii s’excuse

Dans une vidéo qui compte désormais plus de 7 millions de likes, l’utilisateur de TikTok @seansvv ont affiché leur inquiétude dans le but de sensibiliser aux dangers de la trempette et de tenir le chef Pii responsable de la manipulation dangereuse des aliments, car il ne faisait aucun doute que les gens se mettaient en danger d’intoxication alimentaire ou même de mort en consommant la sauce.

Actuellement, le chef semble à l’abri de toute répercussion juridique grâce à la «loi des cottages», une loi qui permet aux Américains de vendre légalement des produits alimentaires directement sortis de leur cuisine. Toute la presse semble être bonne presse puisque les vidéos du chef Pii recueillent maintenant des centaines de milliers de vues. Le chef Pii a publié une vidéo d’excuses, assumant la responsabilité des étiquettes nutritionnelles incorrectes et des bombes de sauce rose explosives que ses clients d’origine ont reçues.

Bien sûr, une fois que Pink Sauce a trouvé son chemin vers Twitter et l’hilarité PEAK s’est ensuivie.

Nous sommes pour soutenir les petites entreprises [especially Black ones]mais on dirait que la seule sauce rose dont vous aurez besoin après avoir essayé c’est du Pepto Bismol…

Meilleurs vœux au chef Pii, cependant.

Essayez-vous la sauce rose de TikTok ????