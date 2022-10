La conception et l’interface utilisateur de Google Pixel Watch révélées dans plusieurs fuites

Google dévoile officiellement les smartphones Pixel 7 plus tard cette semaine, et nous nous attendons à voir le premier portable de la société à leurs côtés – la Pixel Watch. Pourtant, conformément à la tradition de Google, plusieurs fuites majeures ont révélé tous les détails sur l’interface, la conception et même un partenariat avec Fitbit.

La Pixel Watch suivra la fréquence cardiaque et les activités sportives et offrira un support natif pour Maps et Wallet. Il prendra en charge les appels et aura une version entièrement autonome avec eSIM.

Google Pixel Watch : c’est tout pic.twitter.com/jfeac8FkuJ — SnoopyTech (@_snoopytech_) 2 octobre 2022

Le matériel promotionnel a révélé trois versions différentes, chacune avec un bracelet et un mécanisme différents. Le bouton sur le côté n’est pas nouveau, mais nous apprenons maintenant qu’il sera peint pour correspondre au corps principal sur toutes les versions.

















Montre Google Pixel

Fitbit fait désormais partie du portefeuille de Google et les rapports ont révélé que chaque montre Pixel sera accompagnée d’un abonnement gratuit de 6 mois à Fitbit Premium. Cependant, on s’attend à ce que la montre fonctionne avec un compte Google, ce qui signifie que certains utilisateurs existants de la plate-forme de suivi de la condition physique pourraient devoir fusionner leurs comptes.











Montre Google Pixel

Pixel Watch apportera également une intégration avec Photos, permettant aux images qui y sont stockées d’être utilisées comme fonds d’écran. L’interface utilisateur disposera également de commandes intelligentes pour la maison et d’appels SOS d’urgence.













Interface utilisateur Google Pixel Watch

La Google Pixel Watch devrait coûter 379 € en Europe pour le modèle Wi-Fi uniquement ; le LTE serait lancé avec une étiquette de 419 €.

