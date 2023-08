La conception et les spécifications du vivo Pad Air révélées par les dirigeants de l’entreprise

Le vivo Pad2 est arrivé en avril et maintenant une tablette plus abordable arrive. Découvrez le vivo Pad Air, taquiné par le vice-président de Vivo Chine. La nouvelle tablette sera un appareil léger avec une grosse batterie. Selon le responsable, il aura un écran au format 3:2, ce qui est « parfait pour apprendre ».

Il sera disponible en trois couleurs, et au dos, on peut voir un appareil photo et un flash LED sur un îlot en forme d'Oreo.











coussin d’air vivo

La tablette sera construite autour d’un écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution de 2,8K, soit 2880 x 1800 pixels. Il prendra en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz.

Le chipset sera un Qualcomm Snapdragon 870. Construit sur la technologie de processus 7nm, le chipset a un processeur principal avec un cœur à 3,2 GHz, ce qui signifie que le Pad Air ne joue pas – il sera plus abordable que le Pad2 actuel mais est à la pointe devant le premier Pad.











coussin d’air vivo

La tablette aura une batterie de 8 500 mAh avec un support de charge de 44 W. Il ne fera que 6,67 mm d’épaisseur et pèsera 530 grammes. Il prendra en charge vivo Pencil et exécutera le dernier OriginOS 3 Ocean. Les couleurs sont Free Blue, Brave Pink et Easy Silver, mais nous ne savons pas la chose la plus importante – quand le vivo Pad Air sera lancé et combien cela coûtera.

