La conception et les spécifications de la série Honor 80 fuient avant le lancement

La série Honor 80 est lancée demain et nous avons eu un aperçu assez détaillé de la conception et des spécifications des trois téléphones grâce à la pléthore de fuites et de rumeurs. Les derniers ajouts nous donnent un aperçu en direct des Honor 80, Honor 80 SE et Honor 80 Pro, ainsi que de certaines caractéristiques clés.







Avant de la série Honor 80

Honor 80 SE est présenté comme l’appareil d’entrée de gamme de la série et apporte un AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec des couleurs 10 bits, une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La nouvelle image montre qu’elle apportera un appareil photo principal 64MP et un tireur selfie 32MP. La batterie est évaluée à 4 600 mAh et apporte une charge de 66 W. Honor 80 SE sera proposé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone devrait être lancé avec le chipset Dimensity 1080 de MediaTek.







Retour de la série Honor 80

Honor 80 est présenté avec un écran incurvé de taille similaire à celui du 80SE. L’appareil devrait faire ses débuts avec le chipset Snapdragon 782G de Qualcomm.

Honor 80 Pro apporte un écran légèrement plus grand qui semble être plus incurvé que sur les deux autres appareils. Le modèle Pro dispose également d’une découpe en forme de pilule. Honor 80 Pro devrait être lancé avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo principal de 200 MP sur la base des rumeurs précédentes

