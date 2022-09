La conception et les spécifications complètes des Oppo A77 révélées par une affiche divulguée

Oppo a dévoilé l’A77 5G en juin et a suivi avec une nouvelle version 4G en août. Ceux-ci devraient bientôt être rejoints par les A77, qui sont apparus dans une affiche divulguée révélant sa conception et ses spécifications.

L’Oppo A77s est une version de l’A77 4G avec une puce différente (Snapdragon 680) et plus de RAM (jusqu’à 8 Go). Les A77 seront disponibles dans les couleurs Sky Blue et Starry Black, mais on ne sait pas s’il y aura une version Sunset Orange avec le design Fiberglass-Leather.

Il n’y a pas encore de nouvelles d’Oppo sur les A77, mais le smartphone a été certifié par les autorités thaïlandaises, indiennes et européennes il y a un mois, il pourrait donc devenir officiel à tout moment maintenant.









Oppo A77 4G

