La conception et les dimensions du Samsung Galaxy S23 Ultra resteront pratiquement inchangées

Le Samsung Galaxy S23 Ultra conservera le design rectangulaire du Galaxy S22 Ultra et se concentrera sur d’autres améliorations. Par Univers de glacele prochain Ultra sera plus large de 0,1 mm ou 0,2 mm, mais conservera l’épaisseur de 8,9 mm, la batterie de 5 000 mAh et l’écran 1440x3088px de 6,8 pouces.

La forme plus carrée convenait bien au Galaxy S22 Ultra, car elle permettait de conserver la grosse batterie et d’inclure un S Pen intégré.

Les changements les plus significatifs avec le Galaxy S23 Ultra seront une nouvelle puce, pour le moment il semble probable que ce serait un Snapdragon 8 Gen 2, les améliorations que Samsung peut apporter au logiciel, via un futur OneUI 5.

Un autre changement très répandu est le nouveau capteur d’appareil photo 200MP, l’ISOCELL HP2. Il pourrait utiliser des pixels de 0,60 µm. Les autres caméras devraient avoir les mêmes longueurs focales – 3x, 10x et ultra large, avec des ajustements possibles à leurs capteurs respectifs.

La source