La conception et la vitesse de charge de Realme 10 révélées par la FCC

Le Realme 10 (RMX3630) qui a déjà été certifié par quelques autorités de certification, notamment NBTCa maintenant obtenu la certification FCC, révélant sa conception et sa vitesse de charge tout en corroborant la capacité de la batterie.

Un schéma du Realme 10 inclus dans l’un des documents sur le site Web de la FCC révèle que le smartphone arborera deux caméras à l’arrière au lieu de trois comme le Realme 9. La position du flash est également modifiée, et il est déplacé vers le côté droit de la première caméra. Vous pouvez également voir que le cadre droit du Realme 10 a la bascule de volume.

Nous ne voyons pas la face avant du Realme 10, mais il y a de fortes chances qu’il vienne avec un écran perforé au lieu d’un écran à encoche.

L’adaptateur répertorié sur le site Web de FCC porte le numéro de modèle VCB3HDUH, dont nous savons qu’il prend en charge la charge de 33 W. De plus, les documents de la FCC révèlent que le Realme 10 exécutera Realme UI 3.0 prêt à l’emploi et disposera d’une connectivité Wi-Fi bi-bande.

Le Realme 10 embarquera une batterie de 5 000 mAh mais ne prendra pas en charge la 5G. Il y a de fortes chances que Realme lance une variante 5G avec des spécifications différentes.











Realme 9 4G • Realme 9 5G • Realme 9 5G (Inde)

Nous ne savons pas avec quoi le Realme 10 5G sera livré, mais grâce à Geekbench, nous savons que la version 4G sera alimentée par le SoC Helio G99 et disposera de 8 Go de RAM à bord. Bien qu’il puisse y avoir plus d’options de RAM qui doivent encore être confirmées.

