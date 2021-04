La semaine dernière, la succursale malaisienne de vivo a annoncé qu’elle présenterait les V21 5G et V21e le 27 avril, et aujourd’hui, la succursale indienne de la société a révélé que le smartphone ferait ses débuts dans le pays deux jours plus tard à midi, heure locale (6h30 UTC) et le ferait. être vendu par Flipkart.

vivo India a également mis en place un page promo sur son site Web, qui révèle que la configuration de la triple caméra à l’arrière du V21 5G comprendra une caméra principale de 64 MP, tandis que le tireur de selfie à l’intérieur de l’encoche utilisera un capteur de 44 MP. Il sera rejoint par quelques modules flash, vous permettant de prendre des photos plus lumineuses dans des conditions sombres. Il convient également de noter que les caméras principale et selfie seront livrées avec OIS.

Le vivo V21 5G aura 8 Go de RAM à bord, bien que le smartphone soit doté d’une fonction Extended RAM, qui utilisera 3 Go de stockage interne du smartphone pour offrir un total de 11 Go de RAM.

Le V21 5G aura trois options de couleurs: Sunset Dazzle, Arctic White et Dusk Blue. Le dernier mesurera 7,29 mm d’épaisseur et pèsera 176 grammes, tandis que les deux autres seront un peu plus épais (7,39 mm) et plus lourds (177 grammes).

Le V21 5G affichera un design en verre mat, et bien que vivo n’ait pas encore détaillé le processus de conception du smartphone, nous avons appris d’une source industrielle que le verre 2.5D AG utilisé par le fabricant de téléphones a « une rugosité élevée et une transmissivité élevée ». .

La rugosité élevée donne au verre une texture plus confortable, rendant le téléphone moins glissant et plus résistant aux empreintes digitales. D’autre part, la transmittance élevée garantit que l’effet du revêtement de couleur et du film texturé sous le verre est visible à travers celui-ci pour améliorer l’apparence, la texture et la perception de la valeur du panneau arrière.

Notre source nous a également parlé de l’idée derrière les trois coloris de la V21 5G. Ils disent que Arctic White représente la pointe de la montagne enneigée après le premier rayon de soleil, tandis que Dusk Blue est la couleur de la patience et de la force et est fait pour ceux qui recherchent un appareil puissant et percutant.





vivo V21 5G en couleur blanc arctique

Le modèle Sunset Dazzle est le plus intéressant des trois. Il sera également appelé Shimmery Horizon, et vivo a utilisé une technologie spéciale de double revêtement pour ce coloris pour obtenir un effet arc-en-ciel lorsque la lumière frappe le panneau arrière sous différents angles. Nous pensons que cet effet sera similaire à ce que nous avons vu avec la variante vivo X60 Pro Shimmer Blue.





vivo V21 5G dans les couleurs Sunset Dazzle et Dusk Blue

Le dévoilement officiel du vivo V21 5G n’est qu’à trois jours, mais nous pourrions en savoir plus sur le smartphone avant l’annonce.