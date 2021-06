La conception du Samsung Galaxy M32 fuit complètement, les spécifications clarifiées

Le prochain Galaxy M32 de Samsung devrait bientôt faire ses débuts en Inde et la dernière série de spécifications divulguées est là pour apporter plus de clarté sur ce à quoi nous devrions nous attendre. Nous obtenons également des images officielles de Samsung Mobile Press qui montrent le design du téléphone dans son intégralité.

Le M32 apportera une batterie de 6 000 mAh comme divulgué précédemment. Il apportera également un écran FHD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec une encoche en forme de U pour la caméra selfie 20MP. Le chipset Helio G85 de MediaTek est attendu à la barre avec 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage qui sera extensible via microSD.







Conception du Samsung Galaxy M32

L’arrière abrite un appareil photo principal de 48 MP aux côtés d’un objectif ultra-large de 8 MP, d’une caméra macro de 5 MP et d’un assistant de profondeur. Le téléphone doit mesurer 160 x 74 x 9 mm et peser 196 grammes. Nous devrions avoir Android 11 avec OneUI en plus du côté logiciel.

Le Galaxy M32 devrait être disponible dans des options de couleur noir et bleu. Les informations sur les prix restent à déterminer.

La source | Passant par