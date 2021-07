La conception du Poco X3 GT confirmée par les rendus, Dimensity 1100 également vérifiée

Le Poco X3 GT est dans la rumeur depuis un certain temps et l’une des premières choses que nous avons entendues à propos de l’appareil est qu’il sortira en tant que version internationale du Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G en Chine. Et les derniers rendus et teaser divulgués provenant directement de Poco semblent le confirmer.





Poco X3 GT

Non seulement le Poco X3 GT semble identique au Redmi Note 10 Pro 5G pour le marché chinois, mais il est également confirmé qu’il fonctionne sur le SoC Dimensity 1100 5G, qui alimente également le Redmi.

L’une des images montre même les options de couleurs disponibles – bleu/vert, noir et blanc. Et tout comme le Redmi Note 10 Pro (pour la Chine), le bleu/vert et le blanc ont un dos texturé.

