La conception d’iQOO 11 officiellement confirmée, lancement en Chine le 2 décembre

L’iQOO 11 sera lancé en Malaisie le 2 décembre en tant que premier smartphone alimenté par Snapdragon 8 Gen 2 du pays. Aujourd’hui, iQOO a annoncé qu’il serait également introduit en Chine le même jour.

La page promotionnelle mise en place sur le site Web chinois officiel de vivo révèle que l’événement de lancement de la série iQOO 11 débutera en Chine à 14h30, heure locale, et puisque la société utilise le mot “série”, il est sûr de dire qu’iQOO dévoilera plusieurs smartphones vendredi prochain (probablement les modèles vanille et Pro).

La page comprend également des images de ce que l’on dit être l’iQOO 11 5G, corroborant une récente fuite de conception. Vous pouvez voir que l’îlot de caméra abrite trois caméras et confirme la présence de la puce vivo V2, qui a fait ses débuts il y a quelques jours sur la série vivo X90.

Le panneau arrière de l’iQOO 11 arbore également des rayures rouges, noires et bleues inspirées du design de BMW M Motorsport. Et en y regardant de plus près, vous pouvez voir que l’iQOO 11 a une couverture en similicuir. Le smartphone a la bascule du volume et le bouton d’alimentation sur le cadre droit, tandis que les lignes d’antenne sur les cadres supérieur et inférieur suggèrent qu’ils sont en métal.











La série iQOO 11 sera lancée le 2 décembre en Chine avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et la puce vivo V2

iQOO China affirme que la série iQOO 11 “créera une nouvelle ère d’effets visuels pour les sports électroniques”, mais ne donne pas de détails à ce sujet. Nous espérons savoir ce que cela signifie exactement avant le dévoilement du 2 décembre.

La source (en chinois)