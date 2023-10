La conception des kits de gardien de but dans les années 1990 était d’un autre niveau

Alors que la tendance moderne est d’habiller les gardiens de but avec de simples tenues haute visibilité ou des maillots basés sur des modèles mornes, il n’y a pas si longtemps, le football professionnel traversait une période d’anarchie totale en ce qui concerne la conception de ses kits.

Nous parlons bien sûr des années 1990, la décennie où l’uniforme du joueur entre les poteaux est passé d’une réflexion après coup à un mélange bizarre de taches, de rayures, de polygones, d’imprimés, d’arceaux, de hachages et bien d’autres encore — parfois tout cela en même temps. une fois – appliqué sur la même chemise.

Bon nombre des meilleurs gardiens du monde se sont soudainement retrouvés vêtus des tenues de football les plus bruyantes et les plus flagrantes jamais créées. La Coupe du Monde 1990 a marqué le début de cette nouvelle ère dans la conception des équipements, le tournoi étant utilisé par les fabricants comme une opportunité de laisser libre cours à leur imagination.

À partir de ce moment-là, les choses sont devenues encore plus étranges : des motifs auparavant considérés comme incompatibles ont été fusionnés de force, les couleurs se sont affrontées comme jamais auparavant et des coudières géantes surdimensionnées sont devenues normales.

Nous avons fouillé les archives et sélectionné une sélection des kits de gardien de but les plus mémorables des années 1990. Présentés chronologiquement, nous leur avons également attribué une note définitive de « bizarrerie » sur 10.

Porté par René Higuita, le gardien non-conformiste de la Coupe du monde, le maillot colombien de la Coupe du monde était tout à fait flamboyant avec un motif triangulaire multicolore qui était en outre orné de petits « patchs » carrés d’art traditionnel sud-américain.

Comme pour incarner les références de Higuita, le kit de gardien suppléant de la Colombie était tout aussi rude, avec une chemise argentée brillante soulignée par un col fluo bicolore massivement surdimensionné et des flèches en damier aléatoires.

Évaluation de l’étrangeté : 6,5/10

Éclipsant presque son homologue colombien dans les enjeux grotesques du kit, le gardien autrichien Klaus Lindenberger a été contraint de participer à la Coupe du monde 1990 en portant un short rayé. Pour aggraver encore les choses, les rayures en question étaient jaune vif et violettes.

Évaluation de l’étrangeté : 8/10

Le pauvre vieux Walter Zenga a été contraint de porter cette monstruosité couverte de flèches lors de l’une de ses dernières saisons à l’Inter. Des couleurs ultra vives (y compris diverses nuances de violet) au matériau synthétique bon marché, ce maillot est absolument au sommet des années 90.

Évaluation de l’étrangeté : 9/10

L’Italie n’a pas réussi à se qualifier pour le Championnat d’Europe de 1992, et c’est probablement aussi bien. Le Azzurri rester à la maison a épargné à un continent le besoin d’être témoin de son atroce kit de gardien de but cette année-là.

D’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à prendre le kit argenté par ailleurs immaculé de Dino Zoff du début des années 1980 et à le gâcher complètement en ajoutant un assortiment aléatoire d’absurdités au mélange.

Évaluation de l’étrangeté : 8,5/10

Tous les paris étaient ouverts au moment où l’Euro de 1992 a eu lieu, le tournoi accueillant plusieurs offres loufoques venant de tout le continent. Le maillot arc-en-ciel fluo du Danemark, porté par le grand gardien Peter Schmeichel, est depuis devenu un classique culte. Gagner la compétition en le portant a probablement aidé, bien sûr.

Évaluation de l’étrangeté : 5,5/10

Dans la continuité de l’Euro 1992, le souvenir impérissable de la Coupe du Monde 1994 – du moins en ce qui concerne les tenues des gardiens de but – appartenait à un homme et à un seul.

Le Mexicain Jorge Campos avait déjà la réputation de porter ses propres créations personnalisées pour son club et son pays. Mais les maillots surdimensionnés et ultra-lumineux qu’il portait lors du tournoi aux États-Unis resteront à jamais considérés comme ses œuvre maîtresse.

Évaluation de l’étrangeté : 9,5/10

Boca Juniors, 1994-95

Campos n’était pas le seul gardien à concevoir ses propres produits. Le gardien de Boca, Carlos Navarro Montoya, a emboîté le pas, littéralement. Plutôt qu’un barrage géométrique coloré, le Colombien a produit une chemise joyeusement laide, accompagnée d’un camion de dessin animé sur mesure sur le devant. Une inspection plus approfondie révèle également que Montoya lui-même est perché sur le siège du conducteur.

Et, au cas où vous vous demanderiez si le dos du maillot comportait une illustration de l’arrière du camion, nous sommes heureux de vous le confirmer.

Évaluation de l’étrangeté : 10/10

Sunderland, 1994-96

Dans le cas peu probable où Alec Chamberlain ou peut-être même le jeune Shay Given (qui était prêté par Blackburn) auraient oublié leurs gants le jour du match, Sunderland a pris l’initiative et a soigneusement fourni à ses gardiens une paire de rechange. Le fait que vous ne remarquiez même pas le torrent de damiers en haut qui provoque des migraines témoigne de l’étrangeté unique du tiers inférieur de la chemise.

Évaluation de l’étrangeté : 9/10

Ajax, 1995-96

Le milieu de la décennie a véritablement été l’âge d’or de la période « absolument tout est permis » dans la conception des kits de gardien de but. Ce cauchemar sinistre, imposé à Edwin van der Sar, résume l’approche naissante du « plus c’est plus ».

Beige, bleu, rouge et blanc ; des hachures croisées, des pointes et des tourbillons partout ; des coudières géantes en forme de losange et ce qui ressemble à un col relevé extrêmement inconfortable serré précisément autour de la pomme d’Adam.

Évaluation de l’étrangeté : 8,5/10

Angleterre, 1996

Le maillot de gardien jaune et turquoise de l’Angleterre à l’Euro 1996 était déjà assez mauvais, mais il a été totalement éclipsé par la version à l’extérieur. David Seaman était drapé d’un patchwork ridicule de rouge vif, violet prune, vert citron et jaune crème qui se démarquait encore plus des maillots gris ternes portés par ses coéquipiers. Le fait qu’il ait été porté lorsque les Trois Lions ont été envoyés en demi-finale par l’Allemagne est une épitaphe appropriée.

Évaluation de l’étrangeté : 10/10

Cette année a été prolifique en matière d’uniformes de gardien de but uniques, le Japon ayant présenté l’une des candidatures les plus folles. En effet, Yoshikatsu Kawaguchi semble aussi perplexe que nous face à la chemise criarde engloutie par les flammes qu’on lui a demandé de porter lors de son service international.

Cependant, l’uniforme du club de Kawaguchi à l’époque était sans doute encore plus éloigné, Yokohama F. Marinos lui offrant un maillot jaune psychédélique pour jouer. Alors peut-être qu’il valait mieux jouer au niveau international après tout.

Évaluation de l’étrangeté : 8/10

Vélez Sarsfield, 1996

Réputé pour ses coups de pied arrêtés (il est le deuxième gardien de but le plus performant de tous les temps) et son attitude pugnace, José Luis Chilavert était affectueusement surnommé « El Bulldog » à l’époque où il jouait. Légende du club de Velez, l’international paraguayen a brièvement porté un kit personnalisé à l’effigie de son animal spirituel canin.

Évaluation de l’étrangeté : 8,5/10

Peut-être estimant que Schmeichel s’en était tiré un peu trop facilement en 1992, Manchester United a vraiment fait souffrir le colosse danois au fil de la décennie en lui proposant un cortège de créations à couper le souffle. Dans le domaine des chocs, le pire a peut-être été l’extravagance violette de 1996-97.

Évaluation de l’étrangeté : 7,5/10

Il y a peu de choses précieuses pour racheter le kit extérieur de Liverpool 1996-97, qui avait un horrible motif d’oiseau du foie superposé sur un fond orange. Même David James, qui a été pendant un certain temps mannequin pour le grand couturier Giorgio Armani, n’a pas réussi à y parvenir.

Évaluation de l’étrangeté : 7,5/10

En passant sept ans à St James’ Park entre 1991 et 1998, Pavel Srnicek a pu enfiler plusieurs des kits de gardien de but les plus vénérés du club – du maillot en verre brisé de 1994-95 au maillot tourbillon de 1997-98.

Cependant, aucun n’a pu égaler l’audace pure et simple du kit 1996-97, qui comportait une base rougissante « tequila Sunrise » derrière une silhouette de l’horizon de Newcastle. Toujours aussi majestueux et glorieusement étrange aujourd’hui qu’à l’époque.

Évaluation de l’étrangeté : 9/10