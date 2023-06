La conception de Nothing Phone (2) résout tous les problèmes de son prédécesseur

Le lancement du Nothing Phone (2) approche rapidement et nous avons maintenant un premier aperçu de l’appareil sous forme de rendu, basé sur une unité de test probablement utilisée par les fabricants d’accessoires pour préparer des étuis et d’autres produits. Les rendus comme ceux-ci sont souvent assez précis, alors parlons de ce qui change du Nothing Phone (1) au (2).

Les rendus arrivent via @onleaks comme d’habitude et montrez un appareil avec un raffinement approprié qui devrait conduire à une expérience en main plus confortable. Selon ces rendus, nous devrions voir une conception d’éclairage de l’interface Glyph mise à jour à l’arrière, bien que les changements semblent y être subtils.

Pour ceux qui n’ont jamais utilisé un téléphone Nothing (1) – et vous serez presque tous aux États-Unis – je peux vous dire que son design ressemble non seulement à un iPhone plus ancien, mais aussi à un iPhone plus récent. . Pour moi, cela n’a jamais été une bonne chose en tant que personne qui se mêle régulièrement de la vie avec un iPhone 14 Pro. Les bords carrés d’Apple sont inconfortables à utiliser pendant de longues périodes et le Nothing Phone (1) m’a fait ressentir la même fatigue ou douleur. Donc, pour le Nothing Phone (2), il semble que nous obtenons des courbes aux bons endroits qui devraient résoudre ce problème.

Ces rendus montrent une pincée de rondeur sur les bords du panneau arrière qui se jettent dans un cadre latéral arrondi avant d’atterrir sur la plus petite des courbes vers l’écran avant. Cela ressemble à la façon dont la rondeur avant-arrière du Pixel 7 est retirée, sinon légèrement plus ronde à l’écran. Nous ne parlons pas des courbes Motorola Edge, cependant, et c’est une bonne chose. Il n’y a rien de mal à une touche de courbe sur un écran qui enlève la netteté d’un écran purement plat.

Le Nothing Phone (1) est un boitier plat sur toutes ses faces avec des angles arrondis. Il a certainement l’air bien et se sent assez haut de gamme, mais encore une fois, ce sont les longues périodes d’utilisation qui peuvent changer votre opinion sur le fait qu’il est entièrement plat. La paume de votre main a toujours besoin d’un peu de rondeur. Pour cette conception de Nothing Phone (2), il semble que Nothing ait entendu les plaintes et les ait traitées de front.

En ce qui concerne la situation d’éclairage de l’interface Glyph arrière, la plupart des lumières restent dans des endroits familiers, mais rien ne les a empêchées d’être continues par endroits. Un exemple est dans l’appareil photo, où nous voyons maintenant deux courbes de lumière distinctes autour des lentilles, où cette configuration était une lumière incurvée continue qui ressemblait à un « C » dans le téléphone (1). Vous pouvez également voir des ruptures supplémentaires des lumières autour de la bobine de charge sans fil.

Et c’est surtout tout ce qu’il y a à tirer de ces rendus. Le reste des détails de cette histoire comprend un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, « Premium » tout le reste, et un lancement en juillet qui devrait avoir lieu aux États-Unis aux côtés du reste du monde.

Aussi frustrant qu’ait été le lancement du Nothing Phone (1), grâce à la décision de cacher le fait qu’il n’allait jamais être lancé aux États-Unis avant la dernière minute, nous attendons toujours avec impatience ce Phone (2) . Le Nothing Phone (1) fonctionne aussi bien et avec autant de rapidité qu’un téléphone Pixel, et il a l’air tellement propre. En fait, nous ne pouvons pas attendre ce prochain lancement.

