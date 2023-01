La conception de l’agrandissement du campus supérieur de l’école secondaire McHenry est reconnue – Shaw Local

Le projet d’agrandissement et de rénovation du campus supérieur de McHenry High School a été nommé design exceptionnel dans le portefeuille architectural des écoles et universités américaines 2022 et a été présenté dans une récente édition du magazine, a annoncé la société à l’origine de la conception.

Wold Architects and Engineers a aidé McHenry High School District 156 à transformer l’ancien West Campus en un campus consolidé pour ses élèves de la 10e à la 12e année, selon un communiqué de presse.

Le projet, financé par un référendum de 44 millions de dollars approuvé par les électeurs, comprenait un ajout de 70 000 pieds carrés connu sous le nom de Centre pour la science, la technologie et l’industrie. Il abrite des salles de classe pour l’informatique avancée, l’ingénierie, la robotique, la fabrication, la construction, la diffusion et l’équipement biomédical, ainsi qu’une serre de 500 pieds carrés, un EcoDeck de 700 pieds carrés pour la culture et l’expérimentation en extérieur et un studio d’impression graphique.

Le concours annuel du portefeuille d’architecture met en lumière des projets représentant les environnements d’apprentissage les plus efficaces d’aujourd’hui, selon le communiqué. Un jury composé de membres du comité sur l’architecture pour l’éducation de l’American Institute of Architects et d’administrateurs de l’éducation a évalué les soumissions de cabinets d’architectes, d’écoles et d’universités à travers les États-Unis

Le projet a également été reconnu pour son excellence dans la conception d’environnements éducatifs par l’Illinois Association of School Boards.