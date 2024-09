La conception de la pratique révèle que l’India Autism Center est un modèle de conception inclusive et accessible

Avec l’aimable autorisation de Practice Design | India Autism Center

L’India Autism Center (IAC), situé à Sirakole, au Bengale occidental, représente une nouvelle perspective en matière de conception accessible et d’inclusion. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) et de maladies apparentées, le centre incarne une approche globale de la vie neurodiverse. Développé par Practice Design, un cabinet d’architectes basé à Mumbai et Kolkata, le projet de 52 acres devrait être achevé d’ici 2030. Il vise à créer une communauté solidaire où les personnes autistes peuvent réaliser leur plein potentiel grâce à une variété de services sur mesure.

Ancré dans une philosophie d’inclusion, l’IAC est conçu pour être un espace sûr, stimulant et responsabilisant pour les personnes autistes. Le centre offrira une gamme multidisciplinaire de services, notamment des installations résidentielles, éducatives, professionnelles et récréatives. En offrant des soins cliniques et des opportunités d’emploi ainsi que des activités sociales et récréatives, l’IAC est conçu pour garantir que les personnes autistes puissent mener une vie épanouissante et indépendante.

Avec l’aimable autorisation de Practice Design | India Autism Center

La conception architecturale du Centre indien pour l’autisme est le fruit de recherches menées sur les besoins sensoriels et les sensibilités des personnes autistes. En fait, l’architecte principal Sandip Agarwal et son équipe de Practice Design s’est lancé dans un voyage empathique pour comprendre les façons uniques dont les personnes atteintes de TSA perçoivent et interagissent avec leur environnement. Cette compréhension a guidé la création d’espaces qui minimisent la surcharge sensorielle et offrent un environnement apaisant et engageant aux résidents. L’objectif du projet est de créer un sentiment d’appartenance authentique, où l’architecture et le paysage cohabitent harmonieusement pour former une identité communautaire forte.

Sirakole, avec sa beauté naturelle et sa diversité écologique, offre un cadre idéal pour ce projet. Nichée le long d’une rivière sereine et entourée de collines vallonnées et de forêts denses, la ville offre un environnement tranquille qui favorise le bien-être et la connexion avec la nature. De plus, l’engagement de Sirakole en faveur de la durabilité environnementale se reflète dans les initiatives menées par la communauté pour préserver la beauté naturelle de la région tout en équilibrant le développement urbain et la conservation écologique.

Avec l’aimable autorisation de Practice Design | India Autism Center

Au cœur de la mission de l’IAC se trouve la conviction qu’un système de soutien holistique, fondé sur l’empathie, la sensibilité et les meilleures pratiques, est essentiel pour favoriser une communauté véritablement inclusive. Cette approche se reflète non seulement dans la conception physique du centre, mais également dans les efforts collaboratifs des familles, du personnel et des professionnels qui vivront et travailleront au sein de la communauté. En offrant une gamme complète de services dans un environnement spécialement conçu pour leurs besoins, le centre vise à donner aux individus les moyens de réaliser leur potentiel et de vivre une vie pleine de sens.

Avec l’aimable autorisation de Practice Design | India Autism Center

Dans le même ordre d’idées, ArchDaily a récemment mis en lumière l’évolution de la réponse de l’architecture à l’inclusion en l’honneur de la Journée mondiale de l’autisme, en présentant des projets comme le jardin de l’autisme en Iran de Hajm.e.Sabz et le Sycamore de l’hôpital Northgate Park au Royaume-Uni, qui montrent comment une conception réfléchie peut donner du pouvoir aux personnes handicapées. De plus, ArchDaily a exploré « l’effet de bordure de trottoir », illustrant comment de petites adaptations, conçues à l’origine pour des besoins spécifiques – comme les bordures de trottoir pour les utilisateurs de fauteuil roulant – peuvent finalement bénéficier à une population plus large, y compris aux parents avec poussettes et aux cyclistes, renforçant ainsi l’impact plus large de la conception accessible sur la vie quotidienne.