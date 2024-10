la conception d’Aurora sculpte l’espace d’art de photographie en Chine hors des briques en pierre blanches

la conception d’aurora laisse la nature entrer dans leur espace d’art en Chine

Aurore Design Le projet Shan Ding You Feng, situé au bord du lac Erhai à Dali, Yunnanest un espace d’art photographique qui intègre l’architecture à la nature. Conçu en collaboration avec Mu Shi Photography, l’espace sert de lieu d’art expositionssalons culturels et ateliers créatifs. La conception s’inspire du paysage local, l’architecture reflétant l’harmonie entre les montagnes, l’eau et l’environnement bâti.

La façade architecturale est définie par des fenêtres élancées et expansives, permettant à la lumière et à l’ombre d’interagir avec l’environnement. L’extérieur du bâtiment, construit en pierre blanche briquesévoque un sentiment d’intemporalité et de mémoire, se fondant dans son cadre naturel. L’utilisation de matériaux naturels comme la brique, pierreet liège renforce le lien avec le paysage, tandis que les lignes minimalistes et les formes épurées créent une atmosphère ouverte et transparente.



Shan Ding You Feng abrite des espaces d’exposition et des espaces de travail

Les espaces intérieurs sont conçus pour s’étendre sur l’environnement environnant, avec de grandes baies vitrées offrant une vue sur les montagnes et le lac intérieur. La distribution verticale des espaces intérieurs répond à diverses fonctions, le premier étage offrant un environnement spacieux et aéré pour les expositions, tandis que le deuxième étage abrite des espaces de photographie et de travail. L’escalier central en colimaçon, rappelant les montagnes de Cangshan, renforce le lien entre l’intérieur du bâtiment et son environnement naturel. La lumière naturelle joue un rôle central dans la conception, avec des lucarnes et de grandes fenêtres permettant à la lumière du soleil de filtrer dans l’espace, créant un jeu dynamique d’ombre et de lumière tout au long de la journée. L’utilisation de matériaux et de textures simples, tels que les murs en plâtre et les surfaces enduites de chaux, complètent les éléments naturels, créant une atmosphère sereine et romantique qui fait écho à la philosophie du projet consistant à capturer l’amour et la nature en harmonie.

Le projet est le reflet de l’engagement d’Aurora Design approche minimalisteoù l’environnement naturel et la structure bâtie cohabitent dans un rythme fluide et intemporel. Le résultat est un espace poétique et fluide qui incarne la beauté du paysage environnant, offrant un cadre tranquille pour l’art, la photographie et l’engagement culturel.



