La conception complète du Xiaomi 15 révélée avant le lancement en Chine la semaine prochaine : tous les détails

Xiaomi a annoncé que son très attendu Xiaomi 15 les smartphones de la série seront lancés en Chine la semaine prochaine. Le fabricant chinois de smartphones s’apprête à lancer ses appareils phares, dotés du Muflier 8 Élite SoC et HyperOS 2.0 lors d’un événement aux côtés d’autres nouveautés, dont le Xiaomi SU7 Ultra , Xiaomi Pad 7 série et Band 9 Pro.

La société a également publié des images officielles présentant le design des Xiaomi 15 et 15 Pro, révélant le design. Il est confirmé que les téléphones sont parmi les premiers à être équipés du dernier chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Les prochains smartphones fonctionneront également

La technologie HyperCore de Xiaomi améliorera ses capacités de traitement. L’événement de lancement de la semaine prochaine devrait fournir plus de détails sur les spécifications et les fonctionnalités de la série Xiaomi 15 et d’autres nouveaux produits.

Série Xiaomi 15 : date de lancement en Chine et autres détails



Dans un article partagé sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, Xiaomi a annoncé qu’elle dévoilerait la série Xiaomi 15 le 29 octobre à 19h00 en Chine (16h30 IST). L’événement de lancement mettra également en vedette la série Xiaomi Pad 7, Xiaomi SU7 Ultra, Xiaomi Bande 9 Pro et le skin HyperOS 2.0 basé sur Android 15.

Les affiches officielles révèlent un design élégant pour les Xiaomi 15 et 15 Pro, avec un écran micro-incurvé et une configuration de triple caméra arrière réglée par Leica. Le module de caméra ressemble au design de la série Xiaomi 14 et les options de couleurs restent cohérentes, suggérant une continuation du langage de conception de la marque.

Les deux modèles présentent des cadres fins et des coins arrondis. Le Xiaomi 15 Pro dispose d’un écran quad-incurvé protégé par Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, tandis que le Xiaomi 15 standard aura un écran de 6,36 pouces.

Lors du Snapdragon Summit plus tôt cette semaine, Adam Zeng, vice-président directeur de Xiaomi, a confirmé que la série Xiaomi 15 sera le premier smartphone à adopter le SoC Snapdragon 8 Elite sur les marchés mondiaux. Il sera doté de la technologie HyperCore de Xiaomi. La gamme devrait être lancée sur les marchés hors de Chine dans les mois à venir.