La conception avant du vivo X200 et des échantillons de caméra émergent

La série vivo X200 sera lancée le 14 octobre en Chine et la campagne teaser bat son plein. Les derniers ajouts sont des images de la face avant du X200 à côté du X100 de l’année dernière ainsi que quelques échantillons de caméra des objectifs principaux et périscopes.

Les dernières images sont une gracieuseté du chef de produit de Vivo, Han Boxiao, et nous pouvons voir le grand changement de conception par rapport au X100 sortant. Le prochain appareil présente un cadre plat avec un aspect aluminium poli. L’écran a perdu ses courbes et est également plat avec une seule découpe sur le devant pour sa caméra selfie. On peut également remarquer des bords plus fins autour du panneau.

Viennent ensuite une paire d’échantillons de photos du capteur principal équivalent à 23 mm, qui serait le Sony IMX921, et le module périscope qui serait un Sony IMX882 de 70 mm. Les deux capteurs mesurent 50 MP et nous pouvons voir la deuxième photo démontrant les impressionnantes capacités macro du téléobjectif grâce au zoom périscope.









Exemples d’appareils photo principaux et téléobjectif Vivo X200

Dans le même ordre d’idées, vivo a également annoncé qu’il tiendrait sa conférence des développeurs vivo le 10 octobre. L’événement marquera le lancement d’OriginOS 5 qui fera ses débuts sur la série X200. Dans un développement plus intéressant, vivo proposera également une « Carte graphique virtuelle 2.0 » sur la série X200.

Le message d’accompagnement suggère que cela offrira un retour tactile amélioré et des optimisations pour les jeux et les appels vidéo.









Affiches de la conférence des développeurs vivo

Source 1 • Source 2 • Source 3 (tout en chinois)