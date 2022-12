La Concacaf était la confédération la plus faible de la phase de groupes de la Coupe du monde

La phase de groupes a dit beaucoup de choses sur chaque confédération sous l’égide de la FIFA. Certains ont vu de l’embarras alors qu’une seule équipe de la région avançait. D’autres ont établi des records de nombre d’équipes pour atteindre les huitièmes de finale.

La phase de groupes de la Coupe du monde 2022 était folle. En quelques minutes, une paire d’équipes pouvait avancer en toute sécurité. Ensuite, ils étaient hors de la Coupe du monde. En conséquence, l’Allemagne, l’Uruguay, le Danemark, le Mexique et la Belgique sont tous exclus de la Coupe du monde. Si l’on se fie aux prédictions des experts, toutes sauf une ont fait progresser le Danemark, l’Allemagne et la Belgique.

Ces trois équipes sont toutes issues de l’UEFA, qui est généralement considérée comme la confédération la plus forte et la plus profonde de la FIFA. Pour être juste, chacune de ces nations avait une autre équipe européenne forte dans son groupe. Le Danemark avait les champions en titre de la Coupe du monde, l’Allemagne a fait match nul avec l’Espagne lors de la deuxième journée et la Belgique a fait de même avec la Croatie lors du dernier match de la phase de groupes.

Pour référence, c’est la première Coupe du monde depuis 1994 qu’aucune équipe n’a remporté ses trois matchs de phase de groupes. Par conséquent, la parité est monnaie courante dans tout le tableau. D’une part, les équipes saluent la nature sauvage du tournoi. D’autre part, certaines équipes ont perdu leur couverture de sécurité de cohérence en atteignant la phase à élimination directe.

Alors, à quoi ressemble une “table de confédération” après que les 32 équipes ont terminé leurs matches de phase de groupes à la Coupe du monde ? Eh bien, l’Asie a l’air forte, à juste titre, car c’est une Coupe du monde asiatique.

Répartition de chaque confédération après la phase de groupes de la Coupe du monde

UEFA

Gagne Tirages Perte Points Différentiel d’objectifs Angleterre – Q 2 1 0 sept +7 Pays-Bas – Q 2 1 0 sept +4 France – Q 2 0 1 6 +3 Le Portugal – Q 2 0 1 6 +2 Suisse – Q 2 0 1 6 +1 Croatie – Q 1 2 0 5 +3 Espagne – Q 1 1 1 4 +6 Allemagne 1 1 1 4 +1 Pologne – Q 1 1 1 4 0 Belgique 1 1 1 4 -1 Danemark 0 1 2 1 -2 Serbie 0 1 2 1 -3 Pays de Galles 0 1 2 1 -5

RECORD GLOBAL: 15-11-13 (56 points, +16)

La moitié des équipes des huitièmes de finale viennent de l’UEFA. Ce n’est pas trop surprenant. En plus de la qualité qui sort du continent, l’UEFA a fourni plus d’équipes que toute autre à la Coupe du monde.

Cela étant dit, ce tournoi a une déception considérable en tant que continent. Comme indiqué, le Danemark, la Belgique et l’Allemagne ont tous devrait se sont qualifiés hors de leurs groupes respectifs. Certes, une partie de ce crédit revient à des équipes comme l’Australie, le Maroc et le Japon, qui ont pris ces places.

L’Allemagne et la Belgique, toutes deux éliminées de la compétition, ont fait match nul avec leurs homologues européennes de leur groupe, l’Espagne et la Croatie. Les équipes asiatiques, comme ce serait le cas pour un certain nombre d’adversaires, se sont avérées difficiles. L’Espagne et l’Allemagne ont toutes deux perdu contre le Japon. La Corée du Sud a battu le Portugal et fait match nul avec l’Uruguay. L’Iran a vaincu le Pays de Galles de façon spectaculaire. Ce sont des matchs que ces équipes s’attendaient à gagner. Cependant, ils se sont avérés cruciaux dans l’élimination.

CONMEBOL

Gagne Tirages Pertes Points Différentiel d’objectifs Argentine – Q 2 0 1 6 +3 Brésil – Q 2 0 1 6 +3 Equateur 1 1 1 4 +1 Uruguay 1 1 1 4 0

RECORD GLOBAL: 6-3-3 (21 points, +7)

Il y avait de bonnes chances d’entrer dans la dernière journée de la phase de groupes pour que toutes les équipes de la CONMEBOL aient pu progresser. Le Brésil a déjà décroché une place, l’Argentine et l’Équateur n’avaient qu’à ne pas perdre, et l’Uruguay avait besoin d’une victoire sur le Ghana et d’un match nul ou d’une défaite en Corée du Sud. Seule l’Argentine a livré. L’Équateur et l’Uruguay ont tous deux subi des résultats déchirants pour quitter la compétition plus tôt.

Les équipes sud-américaines se sont défendues. L’Uruguay a été la seule équipe à perdre contre un adversaire européen, une défaite 2-0 contre le Portugal. L’Argentine a battu la Pologne, le Brésil a éliminé ses deux adversaires européens et l’Équateur a obtenu un bon résultat pour obtenir un match nul contre les Pays-Bas.

En toute honnêteté, le Brésil méritait de terminer premier. Alors que son sort était à peu près assuré en tant que vainqueur de groupe, le Brésil a massivement changé sa composition contre le Cameroun. C’était la seule défaite du Brésil en phase de groupes.

CAF

Gagne Tirages Pertes Points Différentiel d’objectifs Maroc – Q 2 1 0 sept +3 Sénégal – Q 2 0 1 6 +1 Cameroun 1 1 1 4 0 Tunisie 1 1 1 4 0 Ghana 1 0 2 3 -2

RECORD GLOBAL: 7-3-5 (24 points, +2)

Il s’agit d’un grand spectacle de l’Afrique. Le point culminant de cela est certainement le Maroc, qui est arrivé en tête d’un groupe volatil avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Dans ces deux matchs, le Maroc a semblé fort. En fait, il a largement dominé la Belgique lors de sa victoire 2-0 sur l’équipe de la troisième place en 2018.

Le Sénégal ressemblait aussi à une équipe prête à relever le défi d’une Coupe du monde. Gardant à l’esprit que le Sénégal est sans Sadio Mané et que sa seule défaite a été contre les Pays-Bas avec deux buts en retard, le Sénégal est une équipe méritée à la deuxième place.

Le Ghana, l’équipe la moins bien classée par la FIFA à la Coupe du monde, a quand même assez bien concouru. Bien sûr, les deux défaites n’aident pas. Mais deux matchs serrés contre la Corée du Sud et le Portugal, qui ont tous deux avancé, sont décents. En fin de compte, le talent des autres côtés était tout simplement trop difficile à gérer.

Aussi, respect au Cameroun, qui a battu le Brésil pour quitter le tournoi la tête haute, même s’il n’a pas réussi à sortir du groupe.

CONCACAF

Gagne Tirages Pertes Points Différentiel d’objectifs États-Unis – Q 1 2 0 5 +1 Mexique 1 1 1 4 -1 Costa Rica 1 0 2 3 -8 Canada 0 0 3 0 -5

RECORD GLOBAL: 3-3-6 (12 points, -13)

C’est un spectacle lamentable d’Amérique du Nord. Les trois victoires n’étaient pas trop surprenantes. Les États-Unis ont battu l’Iran, le Mexique a battu l’Arabie saoudite et le Costa Rica a vaincu la Corée du Sud. Ce dernier est peut-être la plus grande surprise. Au contraire, la CONCACAF a été la seule confédération à figurer les équipes asiatiques lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Peu de gens auraient pu s’attendre à ce que le Costa Rica sorte de son groupe avec l’Espagne, l’Allemagne et le Costa Rica. Par conséquent, trois points n’est pas tout à fait mauvais. La différence de buts l’est cependant. Comme Alexi Lalas l’a noté avec véhémence, la défaite 7-0 contre l’Espagne lors du premier match de la phase de groupes est un mauvais coup d’œil pour le football nord-américain dans son ensemble.

Le Canada attend toujours son premier point en Coupe du monde. À sa deuxième participation à la Coupe du monde seulement, les Canadiens n’ont jamais fait mieux qu’une défaite en six rencontres.

Les États-Unis sont désormais le seul espoir de succès de la confédération, et ils affrontent une équipe néerlandaise qui n’a pas encore perdu lors de ce tournoi.

AFC

Gagne Tirages Pertes Points Différentiel d’objectifs Japon – Q 2 0 1 6 +1 Australie – Q 2 0 1 6 -1 Corée du Sud – Q 1 1 1 4 0 Arabie Saoudite 1 0 2 3 -2 L’Iran 1 0 2 3 -3 Qatar 0 0 3 0 -6

RECORD GLOBAL: 5-1-10 (22 points, -11)

Les équipes de la confédération asiatique ont eu un sac mitigé en phase de groupes. Il y a les bons, trois équipes d’Asie qui se qualifient pour les huitièmes de finale. C’est le .

Il y a aussi le mal. Le Qatar est le premier pays hôte à ne pas marquer de point. C’est juste le deuxième à ne pas sortir de la phase de groupes. L’autre est l’Afrique du Sud en 2010, et même cette équipe avait quatre points dont une victoire sur la France. Sans aucun doute, le Qatar est l’hôte le moins performant de l’histoire de la compétition.

Même l’Iran et l’Arabie saoudite, qui n’ont pas non plus avancé, ont connu des moments forts. L’Arabie saoudite a surpris l’Argentine et Lionel Messi. Cependant, il a perdu ses deux matchs suivants. L’Iran avait un tir légitime pour atteindre les huitièmes de finale. Le but de Christian Pulisic lors de la troisième journée a brisé le cœur des joueurs iraniens.

Pourtant, le principal sujet de discussion pour les équipes asiatiques est la performance de l’Australie, de la Corée du Sud et du Japon. Ces équipes étaient toutes dans des groupes difficiles. Pourtant, chacun a trouvé une issue. La Corée du Sud a remporté une victoire massive sur le Portugal lors de la troisième journée pour décrocher une place. Il a également fait match nul contre l’Uruguay. L’Australie a surpris le Danemark en faisant sauter l’équipe européenne dans le tableau des groupes.

Le meilleur interprète, cependant, est le Japon. Oui, le Japon a perdu contre le Costa Rica. Cependant, cela n’enlève rien aux victoires étonnantes et historiques contre l’Allemagne et l’Espagne. Par conséquent, il y a trois équipes asiatiques en compétition dans les huitièmes de finale d’une autre Coupe du monde organisée en Asie.

PHOTO : IMAGO / Xinhua