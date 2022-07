La CONCACAF doit améliorer la compétitivité des femmes

Une fois de plus, les États-Unis ont remporté le championnat CONCACAF W. Une victoire acharnée contre le Canada il y a une semaine a assuré le neuvième titre des Américains en 11 ans d’histoire de la compétition. La compétition a été lancée en 1991, et le Canada l’a emporté en 1998 et 2010. Aujourd’hui, le championnat CONCACAF W sert également de qualification pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques pour les nations d’Amérique du Nord et des Caraïbes.

Pourtant, la série de succès des États-Unis raconte une histoire pour la région dans son ensemble. La CONCACAF doit réévaluer comment améliorer le football féminin dans la région.

Le Championnat CONCACAF W n’est pas la seule grande compétition féminine de l’été. Le succès de l’Euro féminin cet été devrait être un signal d’alarme pour le reste du football féminin. La CONCACAF doit améliorer la compétition pour les États-Unis et le Canada, deux des meilleures équipes du monde. Ce faisant, ces prétendants à la Coupe du monde continuent de s’améliorer face aux équipes européennes en développement. Les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne et la France ne sont que quelques exemples d’équipes qui ont connu une croissance rapide ces dernières années.

La CONCACAF développe le football féminin

La nouvelle itération de la CONCACAF W Gold Cup en 2024 est un pas prometteur dans la bonne direction. Il comprend douze équipes.

Rejoindre les États-Unis en tant que vainqueurs du championnat CONCACAF W est le vainqueur d’une éliminatoire entre le Canada et la Jamaïque. Ces équipes ont terminé respectivement deuxième et troisième du championnat CONCACAF W 2022. Six autres équipes de la CONCACAF se qualifient par le biais d’un format de ligue des nations connu sous le nom de “Road to the CONCACAF W Gold Cup”.

Plus important encore, les quatre dernières équipes seront invitées par d’autres confédérations. De manière significative, cela permet à des nations telles que la Jamaïque, le Costa Rica et le Mexique d’obtenir des matches de compétition cruciaux contre des équipes extérieures à la confédération.

Qu’est-ce que la CONCACAF pourrait rechercher d’autre comme amélioration ?

En plus de cette Gold Cup et du championnat CONCACAF W, il y a d’autres rêves pour la confédération. D’une part, il pourrait tendre la main à la CONMEBOL et organiser un championnat de l’équipe nationale conjointe. Un champ potentiel de 16 ou 24 équipes pourrait tenir dans le calendrier des deux continents.

La CONCACAF et la CONMEBOL peuvent partager des revenus accrus entre tous les membres. Les États-Unis, le Canada et le Brésil dominaient dans un premier temps. Cependant, l’afflux de plus de revenus télévisés et de dollars de parrainage peut insuffler une nouvelle vie au reste de la CONCACAF et de la CONMEBOL.

Les deux confédérations peuvent également discuter de la possibilité d’une Ligue des Nations commune. Cela donne à chaque nation, pas seulement à celles qui sont au sommet, une chance de participer à des matchs plus compétitifs. De plus, une ligue mondiale des nations féminines de la FIFA développerait le monde du football féminin. Pourtant, cela peut être exagéré pour être réalisable.

L’UEFA a démontré le succès potentiel de la Ligue des Nations pour les hommes. Maintenant, il semble payer des dividendes pour les femmes. Peut-être que la CONCACAF pourrait se tourner vers l’UEFA pour plus d’exemples pour accroître la compétitivité du football féminin.

Le côté club du football féminin

Cela s’étend également à la scène des clubs. Une chose que la CONCACAF pourrait envisager est d’exiger que les concurrents de la Ligue des champions masculine aient une équipe féminine qui joue dans la première compétition de clubs de la région. Ce même principe existe dans la CONMEBOL Copa Libertadores. Le seul obstacle est que certains clubs de la CONCACAF pourraient être à court d’argent si cela se mettait en place. Pour contrer cela, la CONCACAF peut offrir des incitations ou un financement aux clubs travaillant avec ce mandat hypothétique.

L’augmentation du financement du football féminin a rendu la Ligue des champions féminine et l’Euro féminin de plus en plus compétitifs. La croissance du football féminin au sein de l’UEFA est rapide avec une amélioration de la qualité à tous les niveaux. En fait, les équipes internationales féminines les plus en vue viennent d’Europe. La seule exception est l’actuel champion du monde, les États-Unis.

Par exemple, en 2019, les quarts de finale de la Coupe du monde féminine étaient les États-Unis et sept équipes européennes. Les puissances habituelles comme le Brésil, le Japon et le Canada sont compétitives, mais le jeu européen affiche une expansion continue. L’UEFA est sur la bonne voie pour dominer lors des futures Coupes du monde et Jeux olympiques. Quelques étrangers sont sur leur chemin en l’état.

C’est dans l’intérêt de la CONCACAF de vouloir avoir les USA parmi les meilleures équipes du monde. Ainsi, ils doivent sortir des sentiers battus et trouver différentes avenues pour accroître la concurrence dans le football féminin dans la région et s’assurer que la qualité des ligues et des équipes nationales s’améliore afin qu’elles puissent produire d’autres puissances mondiales et renforcer les goûts des États-Unis et du Canada. .

