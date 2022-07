La CONCACAF devrait-elle persister avec le format du championnat W ?

Le décideur de lundi, le Canada et l’USWNT seront un grand spectacle, mais le jury ne sait pas si la CONCACAF peut proposer un meilleur format de tournoi. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

MONTERREY, Mexique – Cela fait 16 matchs en 15 jours. Une ville hôte, deux stades.

Les paramètres du championnat CONCACAF W 2022 semblent familiers. Une région très lourde connue pour avoir deux poids lourds mondiaux – et puis tout le monde – a longtemps organisé des tournois de qualification courts et quadriennaux chacun pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Cette fois, il y a un hic : double péril.

Le Canada et les États-Unis se sont chacun qualifiés pour la Coupe du monde 2023 en se qualifiant pour les demi-finales du tournoi de Monterrey, mais seul le vainqueur de la finale de lundi réservera une place aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le perdant attendra un an avant de participer à un match éliminatoire contre le vainqueur du match pour la troisième place de lundi, soit le Costa Rica, soit la Jamaïque (tous deux déjà qualifiés pour la Coupe du monde.)

“Je pense que c’est une épée à double tranchant”, a déclaré l’entraîneur-chef du Canada Bev Priestman cette semaine. “Pour les joueurs, pour les entraîneurs, il y a beaucoup en jeu.”

– Kassouf : Quelle est la suite pour Sofia Huerta ?

– Oxenham : l’USWNT sans Alex Morgan est une idée absurde

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Une finale Canada-USWNT est presque inévitable lorsque les deux équipes participent au tournoi. Lorsque les qualifications pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques sont séparées, la finale est une formalité pour se vanter puisque les deux équipes sont déjà qualifiées. Le championnat du tournoi de lundi signifie au moins quelque chose, mais le jury ne sait pas s’il s’agit d’un meilleur format de tournoi.

La qualification de groupe pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques met la CONCACAF en ligne avec d’autres parties du monde – et ce n’est pas nécessairement positif. En Europe, la qualification olympique est déterminée par l’ordre d’arrivée dans la Coupe du monde précédente. La CONMEBOL (Amérique du Sud) a longtemps regroupé les qualifications pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques sur la base d’une place à la Copa America, qui se déroule également ce mois-ci.

La position de l’Europe a plus à voir avec un calendrier encombré de matchs déjà significatifs. L’Euro féminin quadriennal de l’UEFA (matchs en streaming désormais sur ESPN+) est la plus grande compétition continentale au monde. L’UEFA organise des années de qualification pour l’Euro et la Coupe du monde.

2 Connexe

Dans d’autres régions, cependant, la compétition qualificative combinée crée des équipes féminines dormantes dans lesquelles les fédérations n’investissent guère. L’Équateur, par exemple, a participé à sa première Coupe du monde féminine en 2015. L’équipe y a perdu les trois matches, puis a passé près de trois ans sans jouer de match officiel, se réunissant avant la Copa America 2018, qui a doublé en tant que Coupe du monde et qualification olympique. . Il a perdu tous les matchs de ce tournoi, terminant avec une différence de buts de -13 en quatre matchs.

La CONCACAF a tenté de manière proactive de lutter contre ce problème et d’inciter ses plus petites nations membres à investir et à maintenir actives leurs équipes féminines en créant de nouvelles compétitions en dehors des qualifications. Une Ligue des Nations comme la compétition masculine devrait débuter en septembre 2023, et une Gold Cup inaugurale aura lieu à l’été 2024.

La CONCACAF a déclaré annonçant les changements radicaux du calendrier l’année dernière ils “doubleront le nombre de matches officiels de l’équipe nationale féminine senior par rapport au cycle précédent”.

En théorie, cela crée des jeux plus significatifs pour des programmes allant de ceux qui ne se sont jamais qualifiés même pour le tour final d’un événement de la CONCACAF, à la Jamaïque et au Costa Rica, des équipes qui se sont maintenant qualifiées pour plusieurs Coupes du monde et espèrent mieux défier les États-Unis et Le Canada à l’avenir.

La création de ces opportunités est positive, mais la dichotomie entre les progrès réalisés pour la pré-qualification et le doublement de la CONCACAF lors du tournoi final de deux semaines est déconcertante. Malgré toutes les tentatives de battage autour de la compétition la plus importante de la région, les États-Unis et le Canada se sont qualifiés pour la Coupe du monde en remportant chacun deux matchs. Le Mexique, hôte du tournoi, après des résultats impressionnants au cours de la dernière année en matches amicaux (dont une victoire contre le Canada) et des victoires en pré-qualification, a vu ses espoirs de Coupe du monde réduits à néant pour le deuxième cycle consécutif en trois matchs lors de la phase finale.

Combinez tout cela avec des foules embarrassantes (à l’exception des 20 000 fans de l’USWNT-Mexique) tout au long du tournoi pour la compétition sous-commercialisée – une compétition qui se déroule également dans une ville subissant une grave sécheresse qui a créé des pénuries d’eau locales – et tout le tournoi a été décevant. De par leur conception, les matchs de la finale et de la troisième place de lundi faisant office de qualification olympique sauvent un certain intérêt.

La vedette canadienne Christine Sinclair est la meilleure buteuse au monde. Photo par ANP Sport via Getty Images

“Personnellement, je n’aime pas le format”, a déclaré l’entraîneur jamaïcain Lorne Donaldson. “Mais encore une fois, c’est ce que nous avons. Tout le monde doit jouer selon les mêmes règles et le même tournoi. Habituellement, plus votre banc est profond ou plus votre alignement est profond, mieux vous vous portez dans un tournoi comme celui-ci. Évidemment, [Canada and the U.S.] ont fait leurs preuves et ils ont une liste très complète, mais nous devons essayer d’entrer et de prendre des trucs et de voir si nous pouvons renverser quelqu’un.”

La grande question est de savoir si un programme de qualification approprié et équilibré existera jamais du côté des femmes. L’expansion de la Coupe du monde du côté masculin érodera le drame de “The Hex” – le dernier tour de qualification de la Coupe du monde à six équipes et 10 matchs qui a vu chaque équipe affronter les cinq autres une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Cela s’est déjà étendu à huit équipes. Le format a produit un drame chaque jour de match, y compris dans des cycles consécutifs lorsque le Mexique s’est à peine qualifié pour les éliminatoires intercontinentales le dernier jour (pour la Coupe du monde 2014), et les États-Unis ont été entièrement éliminés de la Coupe du monde le dernier jour de la qualification suivante.

Comme la FIFA élargit la Coupe du monde masculine à 48 équipes en 2026, l’expansion de la Coupe du monde féminine à 32 équipes l’année prochaine signifie que six des huit finalistes régionaux maintiennent les espoirs de la Coupe du monde à la sortie du championnat CONCACAF W. Il est difficile de trouver un format qui rendrait cela dramatique, mais il existe des options qui permettraient à chaque nation d’accueillir des matchs de la phase finale et de nourrir de plus grands espoirs pendant une plus longue période.

Pour le meilleur ou pour le pire, chaque nation de la CONCACAF présente des défis particuliers qui rendent le jeu difficile pour les équipes en visite. Qu’il s’agisse d’un champ inondé à Trinidad, d’une foule bruyante au Mexique, ou des alarmes d’hôtel déclenchées au milieu de la nuit au Honduras – qui sont toutes des histoires racontées du côté des hommes – il y a de sérieux défis à la vie sur la route qui peut tester la force mentale même des meilleures équipes.

Le Canada et les États-Unis – en particulier en tant qu’équipes plus professionnalisées avec des ressources telles que des chefs privés – ne font tout simplement pas face à ce type d’adversité dans les jeux qui comptent. Pas avant la Coupe du monde ou les Jeux olympiques eux-mêmes.

Comment les États-Unis auraient-ils géré la pression précoce d’Haïti lors du premier match, alors que les Américains ont presque concédé trois fois en première mi-temps, s’ils avaient joué devant une foule à guichets fermés à Port-au-Prince ? Combien plus difficile aurait-il été pour les États-Unis de battre une équipe organisée du Costa Rica dans un match à gagner si les Américains ne pouvaient pas s’entendre communiquer à Saprissa ? Et à quel point tout le monde serait-il mieux pour cela, des États-Unis qui acquièrent une expérience précieuse dans l’adversité aux nations challengers qui s’intéressent de plus en plus à leurs équipes féminines ?

“Il est absolument essentiel d’avoir des matchs comme celui-ci”, a déclaré la capitaine américaine Becky Sauerbrunn après la courte victoire 1-0 de lundi sur le Mexique, rappelant la défaite des États-Unis contre le Mexique à Cancun 12 ans auparavant, qui a failli faire manquer l’équipe n ° 1 mondiale en 2011. Coupe du monde.

“C’est vraiment difficile de reproduire ces types de jeux, avec ce type de public, en jouant devant le public local.”

L’entraîneur-chef des États-Unis, Vlatko Andonovski, a dévié plus tôt dans le tournoi lorsqu’il a été interrogé sur le format. À la veille des demi-finales, Priestman a déclaré qu’elle voyait les deux côtés, mais qu’elle acceptait la pression supplémentaire.

“Pour moi personnellement et pour ce groupe, c’est probablement la portée que nous voulons”, a déclaré Priestman. “Je pense que placer cette barre haute et l’atteindre est quelque chose que les meilleurs joueurs du monde veulent faire. Donc, je pense qu’il est important d’avoir les deux en jeu. Je pense que ce genre de filet de sécurité, si vous ne le faites pas terminer en tête de ce tournoi, pour ensuite pouvoir aller se qualifier, c’est aussi super. Ce que vous voyez dans ce tournoi, c’est à quel point l’écart se réduit. Cela rend les choses encore plus difficiles et il y a plus en jeu.

“Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense que tout le monde savait dans quoi ils s’engageaient et nous sommes ici pour nous assurer que nous arrivons à ces Jeux olympiques.”

La vedette canadienne Christine Sinclair, la meilleure buteuse au monde, a fait écho à ce que son entraîneur a dit au sujet du format du tournoi avant de conclure en riant : « Nous verrons si nous gagnons, alors nous adorerons ça.