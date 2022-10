La CONCACAF choisit le SoFi Stadium pour la finale de la Gold Cup 2023

Le stade SoFi d’Inglewood, en Californie, accueillera la finale de la Gold Cup 2023. Getty Images

La CONCACAF a annoncé jeudi que le SoFi Stadium, à Inglewood, en Californie, accueillera la finale de la Gold Cup 2023 le 16 juillet.

“Le stade SoFi est un lieu de classe mondiale et Los Angeles a accueilli tant de moments emblématiques de la Gold Cup, faisant de ce stade un choix fantastique pour organiser notre finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2023”, a déclaré le président de la fédération et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani.

Ce sera la septième fois que la finale de la Gold Cup aura lieu dans la région métropolitaine de Los Angeles et la première en plus d’une décennie. Le LA Memorial Coliseum a accueilli quatre finales de la Gold Cup (1991, 1996, 1998 et 2000), tandis que l’historique Rose Bowl de Pasadena a accueilli des finales mémorables en 2002 et 2011.

La finale de la Gold Cup représentera la deuxième fois que des matchs de football seront disputés au SoFi Stadium – domicile des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers de la NFL – qui accueillera également des matchs pendant la Coupe du monde 2026. Le site a précédemment accueilli un programme double dans la vitrine de la Coupe des ligues en août 2022.

“La région de Los Angeles a une histoire célèbre d’accueil de matchs de football emblématiques, et nous sommes impatients d’ajouter à cet héritage lorsque nous accueillerons la finale de la Gold Cup de la CONCACAF au SoFi Stadium le 16 juillet 2023”, a déclaré Jason Gannon, directeur général du SoFi Stadium. et le parc Hollywood. “Au cours des prochaines années, le stade SoFi accueillera certains des plus grands matchs de football au monde, et nous sommes ravis d’accueillir un public international pour la Gold Cup, un événement de football de premier plan dans la région.”

La finale conclura également un été chargé pour la CONCACAF, qui comprendra la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF et le décideur de la Ligue des champions de la CONCACAF.

“Ces compétitions, et les nombreuses autres que nous organiserons en 2023, sont extrêmement importantes pour le développement continu du jeu dans la CONCACAF alors que nous cherchons à exploiter l’élan et l’anticipation qui se développent dans notre région à mesure que nous nous rapprochons de 2026”, a ajouté Montagliani.

La CONCACAF a également confirmé les détails concernant le tournoi de l’été prochain, y compris le format de la Gold Cup 2023, les dates des matchs, les nations qui ont déjà obtenu une place et que le tirage au sort officiel aura lieu le 14 avril 2023.

Le tournoi de l’année prochaine continuera d’inclure un tour préliminaire à 12 équipes et une phase de groupes à 16 équipes. Cela sera suivi d’une phase à élimination directe en tête-à-tête. Le tour préliminaire à 12 équipes commencera la troisième semaine de juin avec les préliminaires (du 16 au 20 juin 2023) et comprendra deux tours d’élimination directe.

Pour le premier tour, les 12 équipes participantes seront réparties en six paires. Après un match éliminatoire simple, les six vainqueurs du match passeront au deuxième tour. Le deuxième tour comprendra les six gagnants du premier tour divisés en trois affrontements. Après un match éliminatoire simple, l’équipe gagnante de chacun des trois affrontements du deuxième tour passera à la phase de groupes (trois équipes au total se qualifieront des préliminaires à la phase de groupes).

Jusqu’à présent, Sainte-Lucie et Porto Rico ont obtenu une place pour les préliminaires. Les 10 participants restants seront confirmés à la fin de la phase de groupes CNL 2022-23 en mars 2023.

La phase de groupes de la Gold Cup se déroulera du 24 juin au 4 juillet et réunira 16 nations réparties en quatre groupes de quatre. À ce jour, trois associations membres de la CONCACAF – El Salvador, Jamaïque et Panama – ont obtenu une place dans la phase de groupes de la Gold Cup.

Les 16 participants à la phase de groupes comprendront les vainqueurs et les deuxièmes du groupe de la Ligue A de la CNL 2022-23 (huit équipes) et les vainqueurs du groupe de la Ligue B (quatre équipes), les vainqueurs de la deuxième ronde préliminaire (trois équipes).

Le peloton comprendra également les champions asiatiques du Qatar, qui ont également participé au tournoi 2021 et atteint les demi-finales, en tant que nation invitée.

Après le jeu de la phase de groupes, les deux premiers de chacun des groupes (huit équipes) passeront à une phase à élimination directe. La phase à élimination directe comprendra des quarts de finale, qui se joueront les 8 et 9 juillet, des demi-finales le 12 juillet et la finale au stade SoFi le dimanche 16 juillet.

Le tirage au sort officiel, qui déterminera les appariements du premier et du deuxième tour des préliminaires et les groupes de la phase de groupes une fois que toutes les nations participantes auront été confirmées.

Les États-Unis ont battu le Mexique 1-0 à Las Vegas en finale de l’édition 2021 de la Gold Cup.