La CONCACAF autorisera les supporters mexicains lors du prochain match malgré le chant anti-gay

La CONCACAF est « extrêmement déçue » mais a confirmé que les fans peuvent assister au prochain match de la Gold Cup du Mexique contre le Guatemala malgré des informations antérieures selon lesquelles le match aurait pu être joué à huis clos en raison de la réapparition d’un chant anti-gay de El Tri partisans.

Le match nul sans but du Mexique contre Trinité-et-Tobago samedi au stade AT&T d’Arlington, au Texas, a été entaché par l’utilisation répétée du chant, forçant l’arbitre à arrêter temporairement le jeu aux 87e et 94e minutes.

Le chant est souvent entendu lors des matchs du Mexique lorsqu’un gardien adverse se précipite pour tirer un coup de pied de but.

« La CONCACAF est extrêmement déçue par le langage discriminatoire scandé par certains supporters mexicains lors de leur match de Gold Cup contre Trinité-et-Tobago au stade AT&T le samedi 10 juillet », a déclaré la fédération dans un communiqué.

« Le « chant du gardien de but » a été entendu malgré une importante campagne de lutte contre la discrimination menée par la CONCACAF ces dernières semaines et les efforts considérables déployés par [Mexico’s soccer federation] pour faire comprendre que c’est inacceptable. »

La CONCACAF a également qualifié les informations selon lesquelles les fans seraient exclus du match de mercredi entre le Mexique et le Guatemala au Cotton Bowl de Dallas de « malentendu ».

« Malgré certains rapports contraires, ce match se déroulera comme prévu avec les fans présents. La CONCACAF continuera à mener sa campagne de lutte contre la discrimination What’s Wrong Is Wrong et, si nécessaire, activera des protocoles qui incluent l’expulsion des fans s’ils s’engagent dans comportement discriminatoire et la suspension du match », indique le communiqué.

La fédération mexicaine de football (FMF) a également publié une déclaration condamnant ce comportement.

« Nous rejetons fermement tout acte ou conduite discriminatoire et nous appelons toutes les personnes impliquées à arrêter ce type de manifestations sur et en dehors du terrain », indique le communiqué.

Fair-play. 🙏🏻 Au sein de la Fédération nationale mexicaine, nous rejetons fermement tout acte ou comportement discriminatoire et nous appelons toutes les personnes impliquées à arrêter ce type de manifestations sur et en dehors du terrain.#FMFporNuestroFútbol https://t.co/tLMVpVT6bU – Équipe nationale mexicaine (@miseleccionmxEN) 13 juillet 2021

Le président de la FMF, Yon de Luisa, avait admis la possibilité que le match de mercredi n’ait pas de fans plus tôt lundi.

Le chant a été entendu lors de récents matchs impliquant des équipes mexicaines, notamment lors de matchs contre la République dominicaine et les États-Unis lors du tournoi de qualification pré-olympique masculin de la CONCACAF en mars, qui a donné lieu à une punition de la FIFA jouant ses deux prochains matchs officiels à domicile derrière portes fermées.

On s’attend à ce que l’équipe nationale masculine senior purge cette peine lors de ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde en septembre et octobre. Cependant, la FIFA n’a pas précisé laquelle des équipes nationales mexicaines le ferait, ouvrant la porte à l’équipe féminine senior qui serait contrainte de purger une partie de la peine.

Le chant anti-gay en question est un problème permanent pour la FMF depuis près de deux décennies. À la suite d’une première enquête de la FIFA lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, le Mexique a été condamné à 15 amendes depuis 2015 pour comportement de supporters dans les tribunes. Une mise à jour du Code disciplinaire de la FIFA a permis à la FIFA d’imposer des sanctions plus lourdes aux récidivistes, aboutissant à une éventuelle interdiction de compétitions, y compris la Coupe du monde.

Des efforts ont été déployés par la FMF pour réprimer le chant, notamment une campagne médiatique et des vidéos PSA dans les stades avant et pendant les matchs de l’équipe nationale.