La comtesse d’Iveagh se sépare de l’héritière de Guinness dans ce qui pourrait être l’un des plus grands divorces de Grande-Bretagne

La comtesse d’Iveagh s’est séparée du chef de la famille Guinness après 20 ans de mariage dans ce qui pourrait être l’un des plus grands divorces de Grande-Bretagne.

La décoratrice d’intérieur née à Reading, Clare Hazell, 46 ans, a demandé le divorce d’Edward Guinness, 51 ans, qui a une fortune réputée de plus de 900 millions de livres sterling.

Elle vit avec ses deux enfants adolescents dans le domaine d’Elveden Hall dans le Suffolk, qui constitue la plus grande ferme du pays et a été l’hôte de drames, dont le hit de Netflix The Crown et le film Eyes Wide Shut.

Un ami proche de la comtesse et du comte d’Iveagh a déclaré: « Clare et Ned formaient un couple formidable, mais elle est malheureuse depuis plusieurs années et ne pense pas que leur mariage soit une priorité pour lui depuis longtemps. »

Une personne familière avec la gestion du domaine Elveden de 22 500 acres a déclaré: « Sa seigneurie est souvent vue en compagnie de femmes.

«La rumeur dans le village est qu’il a accueilli l’un d’entre eux dans le pub local.

Les terres agricoles du domaine d’Elveden couvraient environ 7000 acres avant d’être cultivées par le philanthrope irlandais Edward Cecil Guinness, qui a été créé sous le nom de comte d’Iveagh et vicomte d’Elveden en 1919.

Rupert Guinness, le 2e comte d’Iveagh, a ensuite remodelé les terres à des fins agricoles près d’une décennie plus tard, en 1927.

Le domaine attribue sa grande superficie aux cultures, notamment la vesce rénale et le sarrasin.

Dans une déclaration sur le site Web du domaine, Lord Iveagh déclare: «Elveden est un producteur et fournisseur de classe mondiale d’excellence alimentaire locale et régionale.

«Notre réputation de conservation de la faune, en harmonie avec nos pratiques agricoles, fait d’Elveden un choix évident pour la nourriture avec une histoire unique.

La bibliothèque Benjamin Iveagh a été donnée séparément à l’État en échange d’un allégement fiscal de 3 millions de livres sterling en 2008.

Les experts l’appellent la meilleure collection au monde d’anciennes reliures irlandaises, et elle comprend les premières éditions d’Ulysse de James Joyce, Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift et des œuvres de Samuel Beckett.

En Irlande, les Guinness sont la chose la plus proche de la royauté et Ned a grandi dans le manoir familial, Farmleigh, dans le Phoenix Park de Dublin, qui a été vendu à l’État irlandais pour 18,9 millions de livres sterling en 1999.

Son ancêtre direct, Arthur Guinness, a commencé à brasser des bières en 1759 à la brasserie St James’s Gate, à Dublin, et a commencé à vendre le porteur de bière brune en 1778.

La Guinness stout est fabriquée à partir d’eau, d’orge, d’extrait de malt torréfié, de houblon et de levure de bière. Une partie de l’orge est torréfiée pour donner à la Guinness sa couleur sombre et son goût caractéristique. Il est pasteurisé et filtré.

Il est disponible dans un certain nombre de variantes et de dosages, allant de 4,1% du volume d’alcool à 7,5% (Guinness Foreign Extra Stout).

La Guinness est l’une des marques de bière les plus réussies au monde – brassée dans près de 60 pays et disponible dans plus de 120. Les ventes annuelles totalisent 850 millions de litres.

Le couple a refusé de commenter.