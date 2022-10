La composition des patineurs professionnels de Dancing On Ice 2023 dévoilée alors que Sylvain Longchambon revient et montre des signes de star des Jeux olympiques d’hiver

DANCING On Ice a dévoilé sa nouvelle gamme de patineurs professionnels pour la série 2023.

Chaque année depuis le redémarrage de l’émission en 2018, des visages célèbres ont participé au concours ITV Ice Dancing.

Instagram

La championne nationale espagnole et olympienne d’hiver Olivia Smart rejoint Dancing On Ice[/caption]

Rex

Rex

Sylvain Longchambon fait un retour dans Dancing On Ice après trois ans hors glace[/caption]

Les séries précédentes ont vu DJ Sonny Jay, la star de Strictly Come Dancing James Jordan et le présentateur de télévision Joe Swash soulever le trophée.

Les fans verront les célébrités se produire avec un patineur professionnel alors qu’elles maîtrisent leurs routines semaine après semaine.

Mais alors que les goûts du vainqueur de Love Island Ekin-Su et de l’ancienne star de TOWIE Joey Essex se préparent à prendre la glace, ITV a finalement confirmé la liste des professionnels avec lesquels ils patineront.

La liste complète confirme un nouvel ajout passionnant à la liste déjà impressionnante de patineurs alors que le programme se prépare à accueillir la danseuse sur glace de «classe mondiale» Olivia Smart.

EN SAVOIR PLUS SUR LA DANSE SUR GLACE JOUR D’ENTRAINEMENT Ekin-Su pratique les mouvements de Dancing On Ice dans un endroit bizarre – avertit de ne pas copier BUST-UP La star de Dancing On Ice ARRÊTÉE après qu’une femme a été «agressée» alors qu’une vidéo la montre menottée

Alors qu’ITV accueille la star, le nouvel ajout promet d’apporter “une richesse d’expérience et un talent indéniable” aux dimanches soirs.

Bien qu’elle soit née à Sheffield en 1997, Olivia est récemment devenue citoyenne espagnole en 2017.

La star est trois fois championne nationale espagnole, quatre fois médaillée de la série Challenger et récemment, elle a été médaillée de bronze en 2021 lorsqu’elle a participé à la compétition internationale de Patinage Canada.

Elle et son partenaire Adrián Díaz ont représenté l’Espagne aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.





L’émission se prépare également à accueillir à nouveau plusieurs patineurs pour se produire en prime time.

Après trois ans hors glace, Sylvain Longchambon fait un grand retour pour concourir dans la série tandis que Vicky Ogden et Klabera Komini reviennent après un an d’inaction.

Mais les fans seront sans aucun doute ravis de voir le retour de certains de leurs visages préférés, notamment Matt Evers, Brendyn Hatfield, Vanessa Bauer, Tippy Packard, Mark Hanretty, Łukasz Różycki, Colin Grafton et Alexandra Schauman.

Il est actuellement difficile de savoir si Karina Manta, qui faisait partie du couple gagnant de l’année dernière avec Regan Gascoigne, reviendra pour la nouvelle série.

ITV indique que les partenariats complets seront confirmés sous peu.

En savoir plus sur le soleil RÉVÉLATION VIANDE Je suis un as de la friteuse à air et voici comment bien cuire un steak en un CANDIDATER OU PAS ? La mise à jour surprise de WhatsApp modifie les discussions de groupe pour toujours – mais l’aimez-vous ?

L’épisode de 2023 de la série de longue date promet d’être un spectacle alors que l’ancienne actrice d’EastEnders Patsy Palmer, le gymnaste olympique Nile Wilson, Mollie Gallagher de Coronation Street sont enfermés dans des répétitions.

L’ancienne chanteuse de Liberty X Michelle Heaton, le comédien Darren Harriott, la star du West End Carley Stenson, Siva Kaneswaran de The Wanted et la royauté de Drag Race The Vivienne concourront également pour le titre.

Instagram

Olivia a représenté l’Espagne aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022[/caption]

TVI

ITV annonce que la liste complète des partenariats sera confirmée sous peu[/caption]

Instagram

Selon les producteurs, Olivia Smart apportera “une richesse d’expérience” à l’émission Primetime[/caption]