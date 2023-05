La composition des groupes annoncée pour McHenry Bands, Brews & BBQ – Shaw Local

La programmation d’August’s Bands, Brews & BBQ, une collecte de fonds pour le McHenry Area Rotary, a été publiée, ainsi qu’une annonce du nouveau nom du festival de musique.

Anciennement Blues, Brews & BBQ, le festival prévu du 18 au 20 août au McHenry’s Petersen Park a été renommé pour attirer un public plus large, ont annoncé les organisateurs.

« Le changement reflète notre désir de faire appel à un public plus diversifié et inclusif », a déclaré Diana Mark, présidente de la programmation de l’événement.

« Ceux qui sont des fans de longue date ne devraient pas craindre que nous abandonnions le blues. N’étaient pas. … Nous ne nous éloignons pas de nos racines », a déclaré Mark.

Les portes du festival ouvrent à 16h30 le 18 août, avec des performances musicales prévues de 17h à 23h

Les têtes d’affiche de la soirée d’ouverture sont les artistes de blues John Todd et Jimmy Nick, suivis de Cadillac Groove, interprétant une variété de rock sudiste, de blues, de funk, de R&B et de soul.

La programmation de samedi, avec l’ouverture des portes à 15h30, recommence avec le blues. Ivy Ford monte sur scène à 16 heures, suivi de The Simple Remedy, présenté comme « le son classique de Nashville mélangé à l’âme de la Motown ». La dernière performance de la soirée ce soir-là sera Too Fighters Chicago, un groupe hommage aux Foo Fighters.

Le dimanche, le festival se déroule de 12h à 18h. Les interprètes seront Wall of Denial, Kevin Purcell & the Nightburners et Two Beer Tommy.

Wall of Denial est un groupe hommage à Stevie Ray Vaughan basé à Chicago, tandis que les morceaux de blues boogie des marais de Purcell sont connus des fans inconditionnels du festival. Two Beer Tommy apportera une conclusion country rock au week-end musical.

Cette année, c’est la première fois que le festival proposera une journée complète de musique le dimanche, parrainé par Ray Auto Group et Jeeps on the Run. Un show Jeep est également prévu sur le site de l’événement.

« Nous sommes ravis de nous associer à nos amis de longue date de Jeeps on the Run pour présenter toute la bonne musique que les festivaliers apprécieront à Bands, Brews & BBQ dimanche », a déclaré Ray Scarpelli Jr., propriétaire des deux Ray Chrysler Dodge Jeep Ram et Ray Chevrolet de Fox Lake. « Ça va être un super moment. »

L’ensemble du festival est présenté cette année par le McHenry Outdoor Theatre – Golden Age Cinemas, dont le propriétaire, Scott Dehn, est un partisan de longue date.

« Le McHenry Area Rotary fait un excellent travail en coordonnant ce festival pour que la communauté puisse en profiter – et pour collecter des fonds pour des causes valables », a déclaré Dehn. « C’est quelque chose qui m’impressionne depuis des années, et je suis ravi de jouer un rôle principal. »

Depuis sa création en 2012, le McHenry Area Rotary a fourni près de 300 000 $ en subventions provenant des fonds recueillis lors du festival. Les récipiendaires incluent Feed My Starving Children, le McHenry FISH Food Pantry, Kids in Need of McHenry County, Youth and Family Services of McHenry County et Rotary Secret Santa.

Pour plus d’informations sur le festival, visitez www.mrbbb.com, trouvez Bands, Brews & BBQ sur Facebook ou envoyez un e-mail à [email protected] Les détails du parrainage sont disponibles sur mrbbb.com/sponsor.