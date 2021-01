La composition de l’équipe FUT 21 de la semaine (TOTW) 18 comprend des formulaires pour Neymar, Karim Benzema et Frenkie de Jong.

EA SPORTS a confirmé l’équipe complète de FIFA 21 TOTW 18, qui regorge de cartes en forme passionnantes. Neymar a reçu une carte en forme LM de 92, Benzema a également reçu une carte de forme en forme de 92 et De Jong une carte en forme de 86.

L’inclusion de Benzema dans l’équipe TOTW 18 verra également sa carte Headliners mise à niveau, donc si vous avez cette carte actuellement, elle devrait être mise à niveau automatiquement.

De la Premier League, l’équipe FIFA 21 de la semaine 18 comprend le gardien de Burnley Nick Pope, le milieu de terrain de Leicester City James Maddison et le milieu de terrain de Man City Bernardo Silva.

L'équipe de la semaine EA SPORTS FIFA sera révélée et distribuée en packs à 18h, heure britannique, tous les mercredis de cette saison.

Découvrez la programmation complète de FIFA 21 Team of the Week (TOTW) 18 ci-dessous.

Voici l’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 18, confirmée par EA SPORTS le mercredi 27 janvier 2021 à 18h GMT. Cette équipe est en pack maintenant jusqu’au mercredi 3 février 2021 à 17h59 GMT.