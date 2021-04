CELEBRITY Masterchef est de retour avec sa gamme la plus solide depuis des années alors que Katie Price et Rita Simons s’emparent de poêles à frire et s’affrontent dans la cuisine.

La star de télé-réalité et ex-actrice d’EastEnders sont rejoints par la star bleue Duncan James, Megan McKenna de Towie et le fiancé de Stacey Solomon, Joe Swash, ainsi que 15 autres stars.

Comme d’habitude, Gregg Wallace et John Torode seront aux commandes, tandis que les chefs invités, dont Nisha Katona de This Morning, jugeront leurs talents.

MasterChef est déjà dramatique – mais ajoutez une bonne dose de Pricey dans le mélange et vous êtes sûr d’avoir une recette pour le chaos.

Nous révélons ici la liste complète des stars qui hacheront, trancheront et grésilleront vers le titre pendant six semaines glorieuses.

Duncan James

Le chanteur bleu, 43 ans, chantera All Rise sur ses soufflés alors qu’il tente de suivre les traces du champion de l’année dernière, YouTuber Riyadh Khalaf.

Espérons qu’il fera mieux dans la cuisine que son coéquipier Lee Ryan, qui a pris d’assaut Hell’s Kitchen après une dispute avec Marco Pierre White.

Su Pollard

Les patrons de MasterChef ont décrit l’actrice Su – à juste titre comme un «trésor national».

La star de 71 ans est devenue un nom familier en 1980 après avoir été choisie comme femme de ménage de chalet Peggy Ollerenshaw dans Hi-de-Hi!

Mais est-ce que ce sera un cas de campeurs heureux dans la cuisine?

Nabil Abdulrashid

Il est arrivé à la finale de Britain’s Got Talent l’année dernière – sur une vague de plaintes d’Ofcom – grâce à ses routines énervées.

Maintenant, le comédien de 35 ans Nabil est sur le point d’être un visionnage incontournable sur Celebrity Masterchef.

Les initiés estiment que le stand-up ne devrait recevoir que des compliments pour sa cuisine, car on dit que l’homme drôle est un «cuisinier assez décent».

Munya Chawawa

Le comédien Munya Chawawa est connu sur les réseaux sociaux pour ses croquis où il joue des personnages comme le rappeur chic, Unknown P.

Aujourd’hui, le joueur de 28 ans met ses compétences au service de la cuisine du MasterChef. Y aura-t-il du temps pour rire avec John et Gregg qui le penchent?

Mélanie Sykes

La fille glamour Mel a littéralement animé des émissions de cuisine, notamment Humble Pie, avec le chef Marco Pierre White, et Let’s Do Lunch avec Gino D’Acampo.

Mais ce que sont les talents du présentateur de 50 ans, nous n’avons pas encore vu.

Elle est célèbre pour avoir présenté ces publicités emblématiques de la bière dans les années 90 – steak à la Boddingtons, n’importe qui?

Rita Simons

Elle a été tuée comme EastEnders Roxy Mitchell en 2017 – mais combien de temps survivra-t-elle dans la cuisine?

Espérons qu’elle sert quelque chose de mieux que la bouffe de pub du Queen Vic.

Mais si rien d’autre, ce sera sympa de revoir l’actrice de la fiesta, 44 ans, de retour sur nos écrans.

Megan McKenna

Nous connaissons sa commande de McDonald’s («plus de cornichons, pas de pain») grâce à ses publications sur les réseaux sociaux, mais nous serons intéressés de voir ce que Megan fait de la gastronomie.

Compte tenu de ses antécédents en matière de télé-réalité fracassante – X Factor: Celebrity, Towie and co – nous ne parierions pas contre le triomphe de la jeune femme de 28 ans.

Penny Lancaster

L’ancienne star de Loose Women (et Mme Rod Stewart) Penny Lancaster devrait apporter une touche de «glamour» à Celebrity Masterchef.

La femme de 50 ans n’est certainement pas étrangère à la gastronomie, en train de dîner au hotspot londonien The Ned avec son mari presque au moment où le verrouillage a été levé ce mois-ci.

Patrick Grant

Il est l’un des rois de Savile Row, mais le juge de la Great British Sewing Bee a troqué son costume pointu contre un tablier taché.

L’Ecossais de 48 ans transformera ses talents en cuisine – et au lieu de marquer le travail des autres, il aura Gregg et John à affronter.

Prix ​​Katie

Elle est surtout habituée à préparer des tempêtes médiatiques dans sa vie de montagnes russes en tant que star de télé-réalité et maman de cinq enfants.

Mais maintenant, nous voyons Pricey – qui dit qu’elle a perfectionné ses compétences en cuisine pour ses enfants «difficiles» – préparer des plats.

Une source a déclaré au Sun: «Katie est vraiment ravie que les gens voient un autre côté d’elle – elle est en fait une très bonne cuisinière et veut montrer ses compétences en cuisine.

Will Kirk

Will Kirk de l’atelier de réparation a des heures pour restaurer des meubles anciens sur le coup de nostalgie endormi de la BBC.

Cela pourrait être un changement de vitesse sur Masterchef, où Gregg Wallace aime piétiner en criant pendant que les gens essaient de cuisiner.

Dion Dublin

L’ancien footballeur Dion Dublin est surtout connu de nos jours non seulement pour ses prouesses sportives, mais aussi pour avoir accueilli Homes Under The Hammer.

Le joueur de 51 ans peut-il ajouter la cuisine et le « champion Masterchef » aux buts et à la propriété sur son CV en constante évolution?

Johannes Radebe

Johannes – l’une des rares stars à faire un effort avec une pose élégante dans leur cuisine Celebrity MasterChef – est sûr d’être hilarant.

Le favori Strictly Come Dancing est entré dans l’histoire comme la moitié de la première danse homosexuelle de l’émission en 2019? L’année 2021 sera-t-elle aussi une année mémorable?

Pennsylvanie

Celebrity MasterChef va-t-il être une bonne nouvelle pour l’ancien homme de la BBC, Gavin Estler?[/caption]

Gavin Esler

Le journaliste poids lourd Gavin a quitté la BBC en 2017 après une carrière sur Newsnight et divers bulletins.

Aujourd’hui, l’homme de 68 ans est de retour avec un homme de friture dans une main et un éplucheur de pommes de terre dans l’autre. Le titre sera-t-il «Estler gagne Masterchef»? Le temps nous le dira.

Kadeena Cox

La paralympienne Kadeena Cox est une paralympienne médaillée d’or, mais aussi une vétérane absolue des émissions de télé-réalité de célébrités.

Elle est apparue sur Celebrity Bake Off, Celebrity Mastermind (sujet spécialisé: Arsenal) et même Celebrity Robot Wars, avec une machine à tuer portant son nom qui a détruit tous les arrivants.

Arrivera-t-elle à faire de même – métaphoriquement – sur Masterchef?

Pennsylvanie

Kem Cetinay de Love Island est restaurateur – mais peut-il cuisiner?[/caption]

Kem Cetinay

Love Island n’est pas réputée pour sa cuisine, à moins que vous ne comptiez les efforts du sandwich Joe Garratt, mais Kem a pour mission de changer tout cela.

La star de télé-réalité de 24 ans a fait fortune grâce à l’émission et à tous les emplois qu’elle lui a apportés et possède maintenant littéralement un restaurant.

Une source a expliqué: «Kem est tellement passionné par la nourriture qu’il a ouvert son propre restaurant et il veut apporter de nouveaux trucs et astuces à sa nouvelle entreprise.»

Pennsylvanie

L’ancien EastEnder Joe Swash est déterminé à prouver qu’il a des compétences en cuisine[/caption]

Joe Swash

Joe Swash – qui est fiancé à Stacey Solomon, panéliste de Loose Women – monte haut après avoir remporté la série 2020 de Dancing On Ice.

Mais maintenant, le jeune homme de 39 ans cherche à faire pour la cuisine ce qu’il a fait pour rendre la glisse autour d’une patinoire facile.

Un initié nous a dit: « Joe est vraiment bon dans la cuisine et pense qu’il a de bonnes chances dans la série – même si Stacey pourrait ne pas être d’accord! »

Pennsylvanie

L’actrice Melissa est peut-être mieux connue pour avoir joué Imogen Pascoe dans Coronation Street[/caption]

Melissa Johns

L’actrice Melissa est surtout connue pour avoir joué Hannah Taylor dans la vie dramatique de la BBC et Imogen Pascoe de Coronation Street.

La femme de 31 ans, née sans avant-bras et sans main droite, se lance désormais dans Masterchef 2021.

Pennsylvanie

La légende d’EastEnders, Michelle Collins, vise la couronne Celebrity Masterchef[/caption]

Michelle Collins

Son personnage, Cindy Beale, a donné son nom au café EastEnders, mais Michelle est-elle douée pour cuisiner elle-même?

Nous sommes sur le point de le découvrir alors que la légende du savon, 59 ans, tente d’impressionner Gregg et John. Donnant son héritage Beale, le poisson-frites est sûrement un must.





Pennsylvanie

La star de Happy Mondays Bez, de son vrai nom Mark Berry, sera certainement hilarante[/caption]

Bez

Nous savons qu’il peut secouer un maraca, mais la légende de Happy Mondays, Bez, peut-elle tirer une meringue?

La star de 56 ans – de son vrai nom Mark Berry – apportera certainement de la comédie, et peut-être quelques surprises, à l’émission à succès.

Un initié a déclaré: «Il a le courage de se pousser un peu plus loin que peut-être d’autres oseraient dans la compétition. De plus, il est une légende absolue à avoir autour du plateau.