La complicité entre Kate Middleton et la princesse Charlotte brille dans une nouvelle vidéo

Kate Middleton et la princesse Charlotte forment une équipe mère-fille soudée, et cette dynamique transparaît dans la nouvelle vidéo de la princesse de Galles annonçant qu’elle a terminé son traitement de chimiothérapie.

La princesse Kate, 42 ans, a eu de nombreux moments en tête-à-tête avec la princesse Charlotte, 9 ans, dans le message vidéoqui a offert un aperçu sans précédent de la vie privée de la famille Wales. L’annonce de la princesse de Galles concernant le « soulagement » d’avoir terminé sa chimiothérapie et ses projets pour les mois à venir a été partagée avec des images de la princesse Kate avec le prince William et leurs enfants, le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte et le prince Louis, 6 ans, explorant les grands espaces. Kate et Charlotte ont été vues proches l’une de l’autre dans presque toutes les scènes familiales.

« La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue », a déclaré la princesse Kate dans un message, entrecoupé d’images de deux promenades en famille où elle et Charlotte se tenaient la main.

Le prince et la princesse de Galles/YouTube



La mère royale a enroulé son bras autour de sa fille unique alors qu’elles partageaient une conversation intime dans un autre extrait, et elles se sont assises l’une à côté de l’autre pendant le jeu de cartes amical avec les parents de la princesse Kate, Carole et Michael Middleton, ainsi qu’un pique-nique sous un arbre, où elles se sont embrassées.

La princesse Kate et la princesse Charlotte étaient synchronisées alors qu’elles couraient pour sauter ensemble sur une botte de foin dans un champ, rappelant le commentaire de la princesse de Galles selon lequel elle était plus heureuse « avec ma famille dehors à la campagne, et nous sommes tous très sales » Maman heureuse, bébé heureux podcast en 2020.

Kate Middleton et la princesse Charlotte dans une vidéo diffusée le 9 septembre 2024.

Le prince et la princesse de Galles/YouTube



Le clip de trois minutes s’est terminé par une vidéo de Kate et Charlotte se tenant la main alors qu’ils sautaient ensemble dans les vagues sur une plage, où George et Louis, très joueurs, semblaient totalement trempés.

Les images ont été filmées par Will Warr en août à Norfolk, où se trouve la résidence de campagne du prince et de la princesse de Galles, Anmer Hall. Warr a déjà réalisé des vidéos pour le prince William et la princesse Kate, enregistrant leurs compilation des coulisses du couronnement en mai 2023 (où Kate et Charlotte ont mémorablement assorti leurs tenues), la princesse Kate visite à la banque du bébé avec ses enfants en fin d’année et plus.

Kate Middleton et la princesse Charlotte dans une vidéo diffusée le 9 septembre 2024.

Le prince et la princesse de Galles/YouTube



La famille Wales devait passer une grande partie de la fin de l’été à Anmer Hall, situé près des plages du nord du Norfolk, avec un séjour au château de Balmoral, accueilli par le roi Charles, également prévu.

« Elle n’aura pas besoin d’être sur le devant de la scène », a confié une source proche du palais à PEOPLE, expliquant que la princesse Kate pourrait se détendre dans le sanctuaire d’été de la famille royale dans les Highlands écossais. « Être avec sa famille et être elle-même lui donnera de l’énergie. Elle aura tout le temps de se concentrer sur sa convalescence. »

Kate Middleton a fait deux apparitions publiques cette année après avoir annoncé en mars qu’elle suivait un traitement contre le cancer. Elle a rejoint sa famille à la parade Trooping the Colour le 15 juin pour célébrer l’anniversaire officiel du roi Charles en tant que souverain, et a assisté à Wimbledon avec la princesse Charlotte et sa sœur Pippa Middleton un mois plus tard.

L’un des moments forts de la présence du trio aux championnats de tennis a été le regard plein d’amour que Charlotte a lancé à sa mère lorsqu’elle est entrée dans le stade sous une ovation debout.

Karwai Tang est le photographe qui a immortalisé ce moment doux et a raconté à PEOPLE la sortie en famille : « On peut dire qu’ils s’amusaient tous les trois. Charlotte suit le match comme sa mère. On peut voir leur enthousiasme. »

La princesse Charlotte et Kate Middleton à Wimbledon le 14 juillet 2024.

Karwai Tang/WireImage



Dans une révélation sur leur vie à la maison, la princesse Kate a déclaré plus tard au champion de la finale du simple messieurs, Carlos Alcaraz d’Espagne, que sa famille regardait le tennis à la télévision !

« Nous avons regardé beaucoup de choses à la télé, donc c’est génial de pouvoir enfin te rencontrer », a déclaré Kate à Alcaraz dans le club house de Wimbledon lorsqu’elle, Charlotte et Pippa sont arrivées après le match.

Outre leur appréciation des grands espaces, le prince William et la princesse Kate semblent avoir transmis leur passion pour le sport à leurs trois enfants.